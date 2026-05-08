Empresa escolhida para obra de drenagem em Caxias do Sul é desclassificada

A prefeitura de Caxias do Sul informa que a empresa Toniollo Busnello S/A, de Caxias do Sul, melhor classificada no processo licitatório para a construção do túnel de drenagem da rua Matteo Gianella, foi desclassificada por não apresentar as documentações necessárias na segunda etapa do certame. Agora a Central de Licitações (Cenlic) chamará o Consórcio FBS/DP - Arroio Aliança, formado pelas empresas FBS Construção Civil e Pavimentação SA e DP Barros Pavimentação e Construção Ltda, ambas de São Paulo. A proposta ofertada foi de R$ 50 milhões.

O certame se baseia no preço e na capacidade técnica para se fazer a obra. "Infelizmente, a empresa Toniollo Busnello, que era a primeira colocada, não conseguiu atender os índices econômicos exigidos pela prefeitura, então ela foi desclassificada", explica o secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon.

O projeto, chamado de macrodrenagem da bacia do Arroio Aliança, contempla a implantação de 1.782 metros de rede de drenagem pluvial com um túnel de aproximadamente 440 metros de extensão, com quatro metros de largura e 2,5 metros de altura, a uma profundidade que varia de 6 a 19 metros. A intervenção parte do cruzamento da rua Matteo Gianella com a rua Leonel Mosele, até a ponte da rua Luiz Covolan sobre o Arroio Herval. O prazo de execução da obra é de 36 meses e o investimento é oriundo do PAC Cidades Sustentáveis e Resilientes - Prevenção de Desastres: Drenagem Urbana, do governo federal.

A maior obra de drenagem da história de Caxias promete encerrar décadas de alagamentos que impactam moradores, comerciantes e motoristas em diversas regiões da cidade. A obra beneficiará diretamente cerca de 180 mil moradores dos bairros Santa Catarina, Pio X, Rio Branco, São Pelegrino, Medianeira, Marechal Floriano e Centro. Indiretamente, também trará impactos positivos em regiões como São José, Fátima, De Lazzer, Interlagos, Centenário e Pôr do Sol.