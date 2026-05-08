Sede do IFRS em Viamão é inaugurada com promessa de ampliação

O Ministério da Educação (MEC) realizou a entrega e inauguração oficial da sede própria do Campus Viamão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) e do parque científico e tecnológico da instituição, o IFRS TecnoParque. A cerimônia teve a presença dos ministros da Educação, Leonardo Barchini; da Casa Civil, Miriam Belchior; e das Cidades, Vladimir Lima; de reitores de diferentes instituições de ensino e de outras autoridades políticas e acadêmicas. Participaram também estudantes, servidores e representantes da comunidade externa.

Os espaços ficam nas antigas instalações do Tecnopuc e foram adquiridos pelo governo federal, com recursos do Novo Plano de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), encerrando o período de funcionamento em imóvel locado. São 35.000 metros quadrados de área construída em um terreno de 16 hectares. O investimento foi de R$ 42 milhões, ocorrido no final de 2024. Desde então, foi realizado um Plano Diretor para a unidade, a incorporação e adequação dos espaços.

O ministro da Educação se comprometeu com a expansão da unidade para que, até o próximo ano, o campus possa ampliar a capacidade de atendimento aos estudantes dos atuais 1.200 alunos para cerca de 1.500. “O Campus Viamão tem cerca de 50 professores, mas ele é um campus com número de estudantes relativos à tipologia de 70 professores. Então, nós teremos o compromisso de enviar os códigos de vagas que faltam para que a gente possa ter um campus que, de fato, atende à sua tipologia, chegando a 1.500 alunos atendidos no ano que vem”. Durante o evento, foi ainda assinada, pelo governo federal, a ordem de serviço, no valor de R$ 12,9 milhões, para a construção da reitoria do Instituto Federal Farroupilha em Santa Maria (RS).

Em sua fala, o reitor do IFRS, Júlio Xandro Heck, destacou que o Campus Viamão está completando 10 anos e relatou o sonho do campus de ter uma sede própria. O Campus Viamão era a única unidade do IFRS a funcionar em um espaço locado e ocupava uma parte (em torno de 1.300 metros quadrados) do espaço do então Tecnopuc. O MEC adquiriu o local, que permitiu realizar o sonho da sede própria e também a expansão dos projetos do IFRS na região Metropolitana.