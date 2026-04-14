UCS e 12º BPM firmam parceria para unidade no Campus-Sede

Vocacionada para colaborar no desenvolvimento da comunidade onde está presente, a Universidade de Caxias do Sul realizou uma parceria com o 12º Batalhão de Polícia Militar para a instalação de uma unidade da 1ª Companhia dentro do Campus-Sede. A corporação será instalada no Bloco 54. O espaço, com 114,96 metros quadrados, será inaugurado nesta quarta-feira, dia 15 de abril.

A estrutura física dentro do Campus-Sede servirá para atender à região leste de Caxias do Sul. Para a Universidade, a presença constante de viaturas e policiais também vai proporcionar mais segurança para estudantes, funcionários e professores. A cessão do Bloco 54 ocorre por meio de um contrato de comodato. Inicialmente, a utilização será por um período de cinco anos, podendo ser renovada.

O reitor da UCS, professor Gelson Leonardo Rech, enaltece a proximidade da Universidade com a BM. Segundo ele, a unidade reforça a relação da universidade com a BM, de forma que deve proporcionar mais segurança para quem convive nos espaços da instituição.

A relação entre a UCS e a Brigada Militar é antiga. Em 2000, foi criado, dentro das dependências da Universidade, o posto de cavalaria da BM. Essa instituição, junto à Clínica de Grandes Animais, é ligada ao 4º Regimento de Polícia Montada (RPMon)