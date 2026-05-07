Espumas em Novo Hamburgo não afetam qualidade da água, diz Comusa

A Comusa – Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo emitiu um comunicado em que afirma ter sido identificada a presença de espuma na Casa de Bombas, localizada no bairro Santo Afonso. A autarquia reforça que a situação não possui qualquer interferência no tratamento de água e destaca, ainda, que não há incidência de espuma na Estação de Tratamento de Água (ETA). A captação de água ocorre antes do ponto onde a espuma foi observada.

O fenômeno, registrado no bairro Santo Afonso mobilizou equipes técnicas do município para averiguação da situação. Conforme o geólogo da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura, Glauber Giuliani, a formação de espuma está associada à elevada concentração de matéria orgânica e substâncias possivelmente químicas presentes na água, potencializada pela turbulência do sistema de bombeamento.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Anderson Bertotti, informou que técnicos também realizaram avaliação preliminar sobre a ocorrência. Segundo análise do biólogo Carlos Normann, o material observado possivelmente não tem origem em Novo Hamburgo.

Ainda conforme Bertotti, a hipótese levantada pela equipe técnica é compatível com a presença de detergentes e outras substâncias misturadas à matéria orgânica, o que pode ocasionar a formação de espuma em cursos d’água. O secretário acrescentou que esse tipo de fenômeno pode ocorrer em horários de maior utilização doméstica de água. A equipe técnica da prefeitura também entrou em contato com o setor ambiental de São Leopoldo para compartilhar as informações levantadas durante a averiguação.