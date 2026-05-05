Prefeitura de Alvorada anuncia que irá processar a Corsan

A prefeitura de Alvorada anunciou, nesta segunda-feira (4), que ingressará com uma medida judicial contra a Corsan devido aos problemas recorrentes relacionados aos serviços prestados pela empresa no município. O comunicado foi realizado durante reunião com a presença do governo municipal e um grupo de vereadores.

A decisão ocorreu após uma série de reclamações da comunidade envolvendo falta de abastecimento, cobrança indevida de valores e qualidade da água, fornecidos pela companhia. Para acompanhar a situação, foi criada uma comissão formada por representantes da prefeitura e da Câmara de Vereadores, com o objetivo de fiscalizar as intervenções realizadas pela Corsan na cidade.

Desde o início do ano foram promovidas audiências públicas, reuniões, notificações e aplicação de multas, além do acompanhamento das demandas registradas pela população. Segundo a administração municipal, todas as tentativas de resolução administrativa foram realizadas antes do ingresso da ação judicial. De acordo com o prefeito Douglas Martello, a medida representa a ação mais rigorosa que o município pode adotar diante do cenário atual. “Agora a Corsan vai ter que responder na Justiça tudo aquilo de errado que está acontecendo na cidade, pois não é mais aceitável que a população sofra. É uma medida dura para uma situação dura”, afirmou o prefeito.

A prefeitura informou ainda que diversos setores e secretarias municipais foram acionados para reunir informações e acompanhar os problemas registrados. As denúncias encaminhadas pela população por meio do aplicativo Alvorada Digital serviram de subsídio para a elaboração da ação judicial.