Restaurantes de Antônio Prado fazem releitura de pratos gaúchos

O Mês da Gastronomia Italiana de Antônio Prado vai apresentar um roteiro descentralizado, no qual a herança dos imigrantes ganhará releituras contemporâneas e combinações, no mínimo, curiosas. O grande diferencial desta edição é a capacidade dos estabelecimentos locais de transformar ingredientes clássicos em experiências inusitadas.

Entre as curiosidades, o “Xis do Prado”, do Restaurante Bom Gosto, traz uma releitura do tradicional lanche gaúcho que, nesta versão, complementa os itens convencionais com polenta e salame dentro do pão. Para os amantes de hambúrgueres artesanais, o Verona Café e Confeitaria apresenta o “Hambúrguer Raízes”, que traz em sua composição o radicci cotti com bacon e agnolini frito.

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A diversidade do cardápio estende-se a clássicos que prezam pela execução técnica impecável, como a Massa Carbonara do restaurante O Porão, que segue a receita tradicional com ovos, queijo e bacon. E o Verde Olivo Profumato, da Casa Olivo 1033, que aposta no frescor do pesto de Gênova com nozes tostadas.

Para quem busca o conforto das receitas de família, o Clube União e o restaurante La Città mantêm viva a tradição da Sopa de Agnolini, enquanto a Sorvelândia oferece um buffet de sopas que inclui a sopa de feijão com miséria de donne e o nhoque de colher com salame italiano em seu café colonial.



O roteiro também contempla opções para momentos de descontração sem abrir mão da identidade ítalo-brasileira. O Sulla Strada Food & Burger apresenta o Salamezzo Burger, que utiliza um molho exclusivo de salame e queijo parmigiano ralado. Já a Boutique del Doce oferece o encerramento perfeito com taças de tiramisù e sagu com creme.