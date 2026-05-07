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Publicada em 07 de Maio de 2026 às 18:38

Restaurantes de Antônio Prado fazem releitura de pratos gaúchos

Atrações fazem parte do mês gastronômico do município da Serra Gaúcha

Atrações fazem parte do mês gastronômico do município da Serra Gaúcha

Rodrigo Lermen/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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O Mês da Gastronomia Italiana de Antônio Prado vai apresentar um roteiro descentralizado, no qual a herança dos imigrantes ganhará releituras contemporâneas e combinações, no mínimo, curiosas.  O grande diferencial desta edição é a capacidade dos estabelecimentos locais de transformar ingredientes clássicos em experiências inusitadas.
O Mês da Gastronomia Italiana de Antônio Prado vai apresentar um roteiro descentralizado, no qual a herança dos imigrantes ganhará releituras contemporâneas e combinações, no mínimo, curiosas.  O grande diferencial desta edição é a capacidade dos estabelecimentos locais de transformar ingredientes clássicos em experiências inusitadas.
Entre as curiosidades, o “Xis do Prado”, do Restaurante Bom Gosto, traz uma releitura do tradicional lanche gaúcho que, nesta versão, complementa os itens convencionais com polenta e salame dentro do pão. Para os amantes de hambúrgueres artesanais, o Verona Café e Confeitaria apresenta o “Hambúrguer Raízes”, que traz em sua composição o radicci cotti com bacon e agnolini frito.  
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A diversidade do cardápio estende-se a clássicos que prezam pela execução técnica impecável, como a Massa Carbonara do restaurante O Porão, que segue a receita tradicional com ovos, queijo e bacon. E o Verde Olivo Profumato, da Casa Olivo 1033, que aposta no frescor do pesto de Gênova com nozes tostadas.
Para quem busca o conforto das receitas de família, o Clube União e o restaurante La Città mantêm viva a tradição da Sopa de Agnolini, enquanto a Sorvelândia oferece um buffet de sopas que inclui a sopa de feijão com miséria de donne e o nhoque de colher com salame italiano em seu café colonial.  

O roteiro também contempla opções para momentos de descontração sem abrir mão da identidade ítalo-brasileira. O Sulla Strada Food & Burger apresenta o Salamezzo Burger, que utiliza um molho exclusivo de salame e queijo parmigiano ralado. Já a Boutique del Doce oferece o encerramento perfeito com taças de tiramisù e sagu com creme.
A Dolce Vita Cafeteria traz a sofisticação dos cannoli, garantindo que a gastronomia de Antônio Prado em maio seja um percurso completo. Os pratos, restaurantes e programação podem ser conferidos no site da prefeitura de Antônio Prado.

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