Mutirão de oftalmologia vai atender 2 mil pacientes no HU de Canoas

O Hospital Universitário de Canoas iniciou um mutirão de atendimentos oftalmológicos que atederá mais de 2 mil pacientes ao longo dos próximos dias. Os pacientes, de Canoas e outros municípios gaúchos, aguardam na fila principalmente pela cirurgia de catarata, e devem ser atendimentos ainda na primeira quinzena de maio. O mutirão é viabilizado por meio do programa Agora Tem Especialista, do governo federal, e é realizado em parceria com a Prefeitura de Canoas e o Hospital Universitário.

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Foram chamados para atendimento no mutirão pacientes com mais de 60 anos, com prioridade para casos com maior tempo de espera e necessidade clínica. A primeira fase do mutirão, com a triagem dos pacientes e a realização de consultas, ocorre nesta semana, de quarta-feira (6) até sábado (9). Na semana que vem, entre os dias 11 e 13, serão realizadas cerca de 700 cirurgias de catarata, e os pacientes já retornam para consultas de revisão nos dias 12, 13 e 14, tendo ainda novas consultas de revisão garantidas um mês após os procedimentos. Ao todo, 62 profissionais estão diretamente envolvidos no mutirão, entre equipes assistenciais e de apoio, incluindo médicos oftalmologistas e anestesistas.



A superintendente do Hospital Universitário, Tatiani Pacheco, destacou que a ação beneficia não só o município, mas também moradores de outras cidades do Estado. A aposentada Mariza Regina da Silva Santana, 71, moradora do bairro Guajuviras em Canoas, já esperava há mais de um ano pelo atendimento e ficou satisfeita em poder participar do mutirão. Foram chamados para atendimento no mutirão pacientes com mais de 60 anos, com prioridade para casos com maior tempo de espera e necessidade clínica. A primeira fase do mutirão, com a triagem dos pacientes e a realização de consultas, ocorre nesta semana, de quarta-feira (6) até sábado (9). Na semana que vem,, e os pacientes já retornam para consultas de revisão nos dias 12, 13 e 14, tendo ainda novas consultas de revisão garantidas um mês após os procedimentos. Ao todo, 62 profissionais estão diretamente envolvidos no mutirão, entre equipes assistenciais e de apoio, incluindo médicos oftalmologistas e anestesistas.A superintendente do Hospital Universitário, Tatiani Pacheco, destacou que. A aposentada Mariza Regina da Silva Santana, 71, moradora do bairro Guajuviras em Canoas, já esperava há mais de um ano pelo atendimento e ficou satisfeita em poder participar do mutirão.