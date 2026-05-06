Estudos de impacto ambiental para mineração em Lavras do Sul são iniciados

A Lavras do Sul Mineração (LDSM), empresa que está desenvolvendo um projeto de ouro no município gaúcho de Lavras do Sul, anunciou o início de seus estudos de impacto ambiental, que vão possibilitar o processo de licenciamento. A etapa, fundamental para a futura operação, é o que garantirá a instalação de um projeto de mineração seguro e sustentável.

Como parte do processo, a LDSM já apresentou à Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul (Fepam) todo o roteiro de ações que serão realizadas pela companhia até a conquista do licenciamento – roteiro este já aprovado, de acordo com o termo de referência emitido pela entidade. A previsão é que os estudos sejam concluídos em outubro de 2026.

O Estudo de Impacto Ambiental é um levantamento detalhado que avalia todos os possíveis impactos do empreendimento, propondo medidas de prevenção e mitigação. Após esses estudos, a empresa apresenta seu Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), documento que será analisado e aprovado pelos órgãos responsáveis pelo licenciamento do projeto.

“Nosso objetivo é construir uma operação de mineração que leve o progresso à Região da Campanha Gaúcha, sempre com respeito e proteção às pessoas e ao meio ambiente. Por isso, este é um momento crucial de nosso desenvolvimento. Estamos muito empenhados em implementar no Rio Grande do Sul um modelo de excelência em mineração responsável”, explica Paulo Serpa, country manager da Lavras do Sul Mineração.