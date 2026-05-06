Prefeitura de Pelotas inicia demolição de imóveis em risco

A partir da próxima quinta-feira (7), começará a demolição das moradias entregues pelos beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida – Reconstrução, em Pelotas. O programa atende famílias que tiveram suas casas destruídas ou interditadas definitivamente pela enchente de 2024. Em Pelotas, 288 imóveis receberam o laudo para o programa, e 159 já receberam as chaves do novo imóvel.

De acordo com o contrato do Programa federal, na entrega das chaves do imóvel seguro, escolhido pelos moradores, os beneficiários doam o antigo para a prefeitura. A demolição é necessária porque as casas foram avaliadas e consideradas com risco estrutural, ou em área de risco, por isso precisam ser demolidas para que ninguém mais habite o local. Nos casos em que o problema era na estrutura da moradia, a Prefeitura poderá utilizar o terreno para uma nova construção. Caso o problema seja na área, ele não poderá voltar a ser utilizado.