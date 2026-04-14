Famílias de áreas de risco em Caxias são selecionadas para MCMV

A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Habitação, publicou nesta terça-feira (14) a lista das famílias pré-habilitadas no Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida San Gennaro I e II. Entre os selecionados estão 75 famílias residentes em áreas de risco, como da Vila Sapo, no bairro Serrano (fotos) e outras 25 famílias, proprietárias de seus imóveis, que recebem auxílio moradia (por terem sido retiradas de áreas de risco, áreas desapropriadas pelo município ou que tenham sido vítimas de incêndio).

Segundo a diretora de Serviço Social da SMH, Bruna Agliardi Verastegui, essas famílias foram indicadas conforme prevê a Portaria 738 de 2024. "Das 440 unidades habitacionais do San Gennaro, o Serviço Social indicou diretamente 99 famílias, conforme a Portaria 738 de 2024. Dessas 99, 75 são de áreas de risco alto ou muito alto, devidamente registrado no Plano Municipal de Redução de Riscos ou com laudo da Defesa Civil. E o acompanhamento das famílias vai se dar por meio do trabalho técnico social, que nós vamos iniciar quando as obras chegarem aos 60%, até 12 a 24 meses após a ocupação. Então o Serviço Social faz o acompanhamento antes, durante e após essa ocupação, após esse assentamento definitivo", explica.

As 440 famílias e 132 suplentes chamados devem comparecer até o dia 30 de abril na Secretaria da Habitação na Prefeitura para comprovação dos dados cadastrados no Sistema de Gestão de Demandas Habitacionais (SGDH) da Caixa Econômica Federal. A análise é feita pelos técnicos da Caixa. Caso não consigam comprovar alguma exigência, a família é desclassificada, dando lugar a suplência.

Os residenciais San Gennaro I e II estão sendo erguidos no loteamento San Gennaro, região Reolon e as obras estão 42% concluídas, sendo a SMH. Os apartamentos terão aproximadamente 50 m² distribuídos em dois quartos, banheiro, sala, varanda, cozinha e área de serviço. Cada unidade habitacional tem o valor de R$ 215 mil. Os residenciais serão equipados com infraestrutura completa de pavimentação, drenagem, iluminação, rede de energia, água, esgoto e rede interna de gás, além de academia ao ar livre, bicicletário, centro comunitário, depósito para lixo, estacionamento, playground, quadra poliesportiva, quiosques, sala do síndico e sala de biblioteca.

O San Gennaro faz parte do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). O investimento é de R$ 94,8 milhões da União e R$ 8,58 milhões da Prefeitura com a doação dos terrenos.