Prefeitura de Canoas anuncia selecionados para residencial popular

A prefeitura de Canoas publicou o resultado da análise de candidatos inscritos para unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). O edital se refere ao Residencial Quero-Quero, no bairro Rio Branco. O local contará com 200 apartamentos destinados a famílias com renda mensal de até R$ 2.850,00.
A lista apresenta a situação dos candidatos, classificados como compatíveis ou incompatíveis, conforme os critérios do programa. Os candidatos considerados compatíveis devem comparecer à Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, na rua Açorianos, 255, bairro Nossa Senhora das Graças, a partir da segunda-feira (6) até 24 de abril, para apresentar a documentação necessária. A lista pode ser conferida no site da prefeitura de Canoas.