Correios voltam a fornecer serviço para quatro distritos de Pelotas

A zona rural de Pelotas voltou a contar com serviços dos Correios. Um convênio firmado entre a prefeitura e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) retomou o serviço em quatro distritos: Cerrito Alegre (3º), Santa Silvana (6º), Monte Bonito (9º) e Quilombo (7º). Contas simples, como de luz e água, compras e demais correspondências podem agora ser retiradas nas subprefeituras dos distritos citados no mesmo horário de funcionamento das agências dos Correios da zona urbana, das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.

“Pode não parecer para quem mora na zona urbana da cidade, mas para o morador da zona rural é um serviço importantíssimo”, diz o secretário de Desenvolvimento Rural, Antônio Leonel. “Até então a população da zona rural tinha que se deslocar até a cidade para ter acesso a todo tipo de correspondência, como contas de luz e água”, afirma o titular da pasta.

Para disponibilizar o serviço, a prefeitura de Pelotas precisou comprovar que os prédios onde funcionam as administrações distritais são públicos - de propriedade do município. É o caso dos distritos onde o serviço passou a funcionar. Nos demais a atividade ainda não está em andamento porque a Prefeitura utiliza imóveis particulares nas subprefeituras. A gestão trabalha para concluir trâmites burocráticos a fim de os Correios atenderem os usuários desses distritos.