Ijuí passa a ter CEPs por logradouro

Os Correios implantaram a codificação postal por logradouro em Ijuí, no Noroeste do RS. Agora, cada avenida, rua, praça e travessa do município gaúcho conta com Código de Endereçamento Postal (CEP) específico. As mudanças entraram em vigor nessa quarta-feira (15) e fazem parte do trabalho técnico realizado constantemente pelos Correios para qualificar a distribuição.



Com a nova codificação, 757 logradouros, distribuídos em 40 bairros, receberam 1.100 CEPs. Além da sede do município, também foi necessário alterar os CEPs de três distritos municipais: Alto da União, Barreiro e Floresta. Os novos códigos postais estão dentro das seguintes faixas de CEP: A sede do município terá os códigos entre 98700-001 a 98715-999; no Alto da União, 98725-000 a 98725-999; no Barreiro, 98723-000 a 98723-999; e no Floresta, 98721-000 a 98721-999.

Além de facilitar a localização de endereços, beneficiando moradores e empresas que prestam serviços em Ijuí, o sistema ainda permite que o CEP seja usado como referência de garantia de confirmação de endereço, prática comum entre empresas de diversos segmentos.

Para saber qual o seu novo CEP, os moradores podem realizar consulta na internet, acessando o Busca CEP ou o site dos Correios. Ainda é possível fazer a pesquisa por meio da Central de Atendimento dos Correios (CAC), pelos telefones 4003-8210 para as capitais e regiões metropolitanas e 0800 881 8210 para as demais localidades.

Os moradores de Ijuí devem divulgar o CEP atualizado de seu endereço aos seus correspondentes (pessoas e empresas que lhes enviam cartas e encomendas), para que os Correios possam realizar a distribuição com mais agilidade e eficiência, diminuindo as dificuldades de entrega e eventuais devoluções por endereçamento inadequado, incompleto ou incorreto. Só serão atualizados automaticamente os sistemas de bancos e empresas que trabalham conectados ao banco de dados dos Correios. Os CEPs gerais que atendiam a sede e distritos do município permanecerão ativos por 90 dias, a contar do dia 15 de abril de 2026.

Além do CEP, são elementos básicos componentes do endereço: o nome do destinatário; tipo do logradouro (rua, avenida, praça, etc.); nome do logradouro; número do lote; complemento (se houver); nome do bairro; nome do município; e sigla do estado.

O código de endereçamento postal orienta e acelera o encaminhamento, o tratamento e a distribuição de objetos de correspondência, por meio da sua atribuição a localidades, logradouros, unidades dos Correios, serviços, órgãos públicos, empresas e edifícios.