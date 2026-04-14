Guaíba promove reunião comunitária para revisão do Plano Diretor

A Prefeitura de Guaíba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, dá continuidade ao processo de atualização do Plano Diretor com a realização da 2ª reunião comunitária setorial. O encontro ocorrerá nesta quinta-feira, 16 de abril, às 18h, no Projari, na Av. João Salazar, 250 - Bom Fim.

Estão previstas oito reuniões regionais. O segundo encontro será voltado aos moradores das regiões de Columbia City, Jardim dos Lagos, Bom Fim, Nova Guaíba, Logradouro e São Francisco. O objetivo é levar o debate para o interior dos bairros, explicando o que é o Plano Diretor e ouvindo dos moradores como eles desejam que a cidade se desenvolva.

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Atualmente, o município encontra-se na fase de Leitura da Cidade, que consiste no diagnóstico detalhado e na avaliação do modelo de gestão e organização espacial de Guaíba. Esta etapa é considerada uma das mais importantes na revisão do Plano Diretor por consolidar informações que servirão de base para todas as fases seguintes.

O processo de revisão terá continuidade com novas reuniões setoriais ao longo dos próximos meses, garantindo ampla participação da comunidade em todas as etapas. Este será um importante momento de diálogo e participação cidadã, no qual serão apresentados e debatidos temas que impactam diretamente o planejamento e o futuro de Guaíba.