Corpo de Bombeiros faz ação e anuncia recursos para Santa Maria

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) realizou, nesta segunda-feira (4), um simulado de operações de busca e resgate com cães na sede do 4º Batalhão de Bombeiro Militar (4º BBM), em Santa Maria. A atividade integrou a programação da Semana Estadual de Prevenção aos Desastres Socioambientais – Caminho das Águas e teve como objetivo demonstrar o preparo operacional da corporação para o atendimento a emergências na região.

O comandante-geral do CBMRS, Ricardo Mattei, destacou que a corporação está hoje muito mais preparada para enfrentar eventos meteorológicos severos, pois tem investido em efetivo, treinamento, viaturas, equipamentos e tecnologia. “Com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), investimos na atualização e ampliação da capacidade de resposta da região Central, que foi a primeira atingida no grande evento de 2024. Até o final de 2026, o Corpo de Bombeiros terá um reforço de 25% em seu efetivo em todo o Estado. A corporação irá contar com 944 novos bombeiros militares que já estão em formação, sendo 400 de carreira e 544 temporários”.

O simulado contou com a participação dos binômios do 2º Pelotão de Busca e Salvamento de Santa Maria, formados por bombeiros militares e cães treinados para operações de localização de pessoas vivas, restos mortais e busca por odor específico. Atualmente, a unidade conta com seis condutores e seis cães de trabalho especializados, capazes de cobrir grandes áreas em menor tempo e com maior precisão, sendo empregados tanto na região Central do Estado quanto em missões fora do Rio Grande do Sul, quando necessário.

Os investimentos reforçam de forma significativa a capacidade de resposta da instituição na região Central. Com recursos do Funrigs, foram adquiridos veículos, embarcações, equipamentos de salvamento e estruturas logísticas, totalizando mais de R$ 16,3 milhões para a área do 4º Comando Regional de Bombeiro Militar. Em nível estadual, estão sendo adquiridos modernos equipamentos de tecnologia e comunicação, como estações repetidoras híbridas fixas e transportáveis, rádios transceptores e rádios portáteis, em um investimento de mais de R$ 22 milhões em comunicação integrada para todo o Rio Grande do Sul.

Entre os itens já entregues em Santa Maria estão oito camionetes 4x4 e quatro embarcações (três botes semirrígidos de 4,20 metros e um barco de seis metros), além de 11 reboques para transporte de embarcações. O batalhão também recebeu 40 motosserras de diferentes potências, dez serras sabre, uma motobomba flutuante, 145 roupas de neoprene para salvamento aquático e oito torres portáteis de iluminação dos locais de trabalho externo.

Estão previstos ainda nove botes semirrígidos adicionais, dois botes a remo para enchentes, um caminhão transporte de tropa, um caminhão Auto Salvamento Especial (ASE), dois caminhões-cesto, um caminhão-guincho, um veículo Marruá multimissão, uma viatura para transporte de cães, uma viatura para mergulho, além de 13 geradores de energia e novas motobombas, reforçando de forma decisiva a capacidade de resposta do 4º BBM em operações de salvamento, busca e atendimento a desastres na região.