Morre Valter Braga, memorialista premiado em São Miguel das Missões

memorialista Valter Braga, aos 61 anos. Valter foi idealizador e coordenador do Memorial Missioneiro, e foi entrevistado pelo Jornal Cidades para a reportagem sobre a região veiculada nesta segunda-feira Morreu em São Miguel das Missões neste domingo (3), dia em que foram celebrados os 400 anos do estabelecimento das missões jesuítico-guaranis, o, aos 61 anos. Valter foi idealizador e coordenador do, e foi entrevistado pelopara a(4).

De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, Desenvolvimento e Cultura de São Miguel das Missões, Valter coordenava o Memorial Missioneiro desde os anos 1990. O espaço reúne mais de 300 itens históricos e arqueológicos da região, coletados pelo memorialista, que recebeu do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) o Prêmio Nacional de Incentivo à Museologia Social, em 2012.

Ainda segundo a prefeitura, Valter receberia uma homenagem da Assembleia Legislativa com o “Troféu Ordem, Justiça e Liberdade” em 13 de maio, concedido em reconhecimento ao trabalho desenvolvido na preservação, no fortalecimento e na propagação dos costumes e tradições do Estado do Rio Grande do Sul.