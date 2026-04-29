Canoas entrega primeira grande obra de proteção contra às cheias

A prefeitura de Canoas entrega nesta quinta-feira (30), às 15h30, o novo Muro da Cassol, projetado especialmente para a contenção de cheias. A intervenção integra o sistema de proteção ligado ao dique do Rio Branco e beneficia especialmente os bairros Fátima e Rio Branco, uma das regiões mais densamente ocupadas da cidade.
Com investimento de R$ 1,47 milhão em recursos próprios, o muro conta com 100,88 metros de extensão e 2 metros de largura, além de estacas de até 12 metros de profundidade e cota de proteção de 6,75 metros.
Com investimento de R$ 1,47 milhão em recursos próprios, o muro conta com 100,88 metros de extensão e 2 metros de largura, além de estacas de até 12 metros de profundidade e cota de proteção de 6,75 metros.
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A entrega é considerada mais que simbólica no processo de reconstrução. Desde então, o município estruturou um plano robusto, com mais de R$ 500 milhões previstos em intervenções de prevenção, sendo R$ 70 milhões já investidos dos cofres municipais. Além do Muro da Cassol, Canoas mantém frentes simultâneas de trabalho, focadas na elevação e reforço de diques, assim como em melhorias na drenagem urbana.
A entrega é considerada mais que simbólica no processo de reconstrução. Desde então, o município estruturou um plano robusto, com mais de R$ 500 milhões previstos em intervenções de prevenção, sendo R$ 70 milhões já investidos dos cofres municipais. Além do Muro da Cassol, Canoas mantém frentes simultâneas de trabalho, focadas na elevação e reforço de diques, assim como em melhorias na drenagem urbana.