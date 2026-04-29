Canoas entrega primeira grande obra de proteção contra às cheias

A prefeitura de Canoas entrega n

esta quinta-feira (30), às 15h30, o novo Muro da Cassol, projetado especialmente para a contenção de cheias. A intervenção integra o sistema de proteção ligado ao dique do Rio Branco e beneficia especialmente os bairros Fátima e Rio Branco, uma das regiões mais densamente ocupadas da cidade.

Com investimento de R$ 1,47 milhão em recursos próprios, o muro conta com 100,88 metros de extensão e 2 metros de largura, além de estacas de até 12 metros de profundidade e cota de proteção de 6,75 metros.