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Publicada em 29 de Abril de 2026 às 18:18

Avenida Getúlio Vargas vai receber R$ 43 milhões em obras em Alvorada

Projeto abrange 5,4 quilômetros de extensão da avenida, uma das mais importantes da cidade

Projeto abrange 5,4 quilômetros de extensão da avenida, uma das mais importantes da cidade

PREFEITURA DE ALVORADA/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
A prefeitura de Alvorada lançou, nesta quarta-feira (29), a obra de revitalização da avenida Getúlio Vargas. A iniciativa prevê uma transformação estrutural no principal eixo viário da cidade, com foco em mobilidade urbana, segurança e qualidade de vida. Com investimento estimado em R$ 43 milhões, o projeto abrange 5,4 quilômetros de extensão.
A prefeitura de Alvorada lançou, nesta quarta-feira (29), a obra de revitalização da avenida Getúlio Vargas. A iniciativa prevê uma transformação estrutural no principal eixo viário da cidade, com foco em mobilidade urbana, segurança e qualidade de vida. Com investimento estimado em R$ 43 milhões, o projeto abrange 5,4 quilômetros de extensão.
Entre as melhorias previstas estão a instalação de semáforos inteligentes, sinalização viária, recapeamento asfáltico, adequações de acessibilidade nas calçadas, implantação de novas paradas de ônibus, mobiliário urbano e um projeto de paisagismo. Além das melhorias viárias, o projeto incorpora ações voltadas à inclusão e ao meio ambiente.
Estão previstas a implantação de piso tátil, construção de rampas de acessibilidade, criação de travessias seguras e organização de faixas de circulação. Após a conclusão, será realizado o plantio de mais de 1.500 árvores de pequeno e médio porte ao longo da avenida. Durante a execução das obras, a prefeitura informou que divulgará rotas alternativas e orientações de trânsito por meio dos canais oficiais, com o objetivo de reduzir impactos na mobilidade urbana.
A avenida Getúlio Vargas é, há décadas, o principal eixo comercial do município, concentrando lojas, serviços, instituições bancárias e grande circulação de pessoas. Com a revitalização, a expectativa é de maior fluidez no trânsito, reduzido pela metade o tempo de deslocamento, ampliação da acessibilidade, aumento da segurança para pedestres e motoristas, além de estímulo ao desenvolvimento econômico local. A proposta também reforça a intenção de tornar a cidade mais moderna e acolhedora.

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