Avenida Getúlio Vargas vai receber R$ 43 milhões em obras em Alvorada

A prefeitura de Alvorada lançou, nesta quarta-feira (29), a obra de revitalização da avenida Getúlio Vargas. A iniciativa prevê uma transformação estrutural no principal eixo viário da cidade, com foco em mobilidade urbana, segurança e qualidade de vida. Com investimento estimado em R$ 43 milhões, o projeto abrange 5,4 quilômetros de extensão.

Entre as melhorias previstas estão a instalação de semáforos inteligentes, sinalização viária, recapeamento asfáltico, adequações de acessibilidade nas calçadas, implantação de novas paradas de ônibus, mobiliário urbano e um projeto de paisagismo. Além das melhorias viárias, o projeto incorpora ações voltadas à inclusão e ao meio ambiente.

Estão previstas a implantação de piso tátil, construção de rampas de acessibilidade, criação de travessias seguras e organização de faixas de circulação. Após a conclusão, será realizado o plantio de mais de 1.500 árvores de pequeno e médio porte ao longo da avenida. Durante a execução das obras, a prefeitura informou que divulgará rotas alternativas e orientações de trânsito por meio dos canais oficiais, com o objetivo de reduzir impactos na mobilidade urbana.