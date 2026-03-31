Obras no Lago Joaquina Rita Bier são iniciadas em Gramado

A revitalização do complexo do Lago Joaquina Rita Bier transformará este equipamento urbano que é um dos principais cartões-postais de Gramado. A assinatura do termo para o início da obra ocorreu na segunda-feira (30), no Gabinete do prefeito Nestor Tissot. A empresa LS Empreendimentos será a responsável pela execução dos trabalhos.

Com um investimento de R$ 7,4 milhões, a obra será realizada por etapas, tendo previsão de entrega para o final de 2027. O projeto foi concebido pelo escritório Ocre Arquitetura, que venceu um concurso nacional promovido pela prefeitura de Gramado, em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil (IABRS). O secretário de Planejamento, Urbanismo e Parcerias Estratégicas, Rafael Bazzan destaca que a proposta de requalificação do espaço busca uma reestruturação paisagística e de ambiência, integrando o entorno do lago com as demais áreas, com um caráter convidativo e integrador para o desenvolvimento das diversas atividades praticadas no local. “Trata-se de um projeto completo, que valoriza o verde e a lamina d’água. Queremos que os gramadenses e os turistas se apropriem ainda mais deste espaço. Por isso, não teremos mais cerca na volta do lago, nem no entorno do complexo”, revela Bazzan.

O projeto faz parte de uma série de intervenções que incluem uma "ponte infinita" sobre o lago, mirante, anfiteatro, academia ao ar livre, banheiros com acessibilidade, arquibancada linear, equipamentos para o lazer das crianças, circuito de corrida e caminhada, entre outros atrativos. Integra a iniciativa, também, um paisagismo com cerca de 25 mil mudas entre arbustos e espécies arbóreas. “Vamos deixar este espaço ainda mais vivo, moderno e, acima de tudo, acessível, resgatando a essência de Gramado que é uma cidade acolhedora por natureza”, comentou o prefeito Nestor Tissot.