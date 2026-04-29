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Publicada em 29 de Abril de 2026 às 18:08

Festival de Balonismo de Torres contará com 120 balões

Com voos de exibição e competição, festividade no Litoral Norte gaúcho é considerado o segundo maior do mundo do esporte

Com voos de exibição e competição, festividade no Litoral Norte gaúcho é considerado o segundo maior do mundo do esporte

Prefeitura de Torres/Reprodução/Cidades
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Maria Vitória Marca
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Festival de Balonismo de Torres, no Litoral Norte gaúcho, inicia a partir desta quinta-feira (30), e vai até o dia 3 de maio. O evento, considerado o maior da América Latina, une apresentações musicais ao esporte, com sete shows de artistas nacionais, além de outros espetáculos gratuitos na programação.
Festival de Balonismo de Torres, no Litoral Norte gaúcho, inicia a partir desta quinta-feira (30), e vai até o dia 3 de maio. O evento, considerado o maior da América Latina, une apresentações musicais ao esporte, com sete shows de artistas nacionais, além de outros espetáculos gratuitos na programação.
De acordo com a prefeitura, que organiza a competição, o festival será ainda maior que a do ano anterior, com uma quantidade maior de competidores internacionais e de balões, 110 voltado para as provas e outros 10 para exibição, com formatos diferentes como uma bola de futebol e um balão que faz referência ao capacete de Fórmula 1 usado por Ayrton Senna. 
O Festival de Balonismo é considerado o segundo maior do mundo, perdendo apenas para o que acontece na cidade de Albuquerque, nos Estados Unidos. "Voar competindo em Torres e em Albuquerque, são os dois sonhos de quem é balonista", afirma Gabriel Mello, secretário de Turismo de Torres. 
Segundo ele, 17 competidores são estrangeiros, vindos tanto da América Latina, como do Chile e Argentina, ou de países mais distantes, como Alemanha, Japão e Austrália. Os demais competidores vêm de todos os estados do Brasil, entretanto, a maioria é gaúcha, muitos deles de Torres, a sede do evento. "Hoje, o Rio Grande do Sul acaba sendo o celeiro desses pilotos. Eu brinco que a gente tem o Pelé, o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Ronaldinho Gaúcho do balonismo todos vindo daqui do Estado", afirma Mello. 
Na programação, os voos competitivos acontecem diariamente na parte da manhã, às 6h40, e da tarde, às 16h. Há algumas provas surpresa, quando o piloto só é avisado do horário e dia das provas na abertura do festival - a ideia é que assim o piloto não consiga se preparar antecipadamente para cada uma das disputas. Além disso, elas dependem das condições climáticas, como a velocidade do vento e a umidade do ar no momento do voo, explica o secretário. 
A prova mais esperada é a Prova da Chave, quando os balonistas concorrem a um carro zero quilômetro. Nesta disputa, os competidores precisam pegar uma chave ilustrativa pendurada em um mastro de 6 a 10 metros de altura. Cada balonista sai de um local determinado a três quilômetros de distância do mastro e no final há apenas um vencedor: o que conseguir pegar a chave com as próprias mãos primeiro. "São várias provas, mas disparada a que mais chama a atenção do público é esta (da Chave)", afirma Mello.
O secretário também destaca na programação o Night Glow, um espetáculo que acontece nos três primeiros dias do festival, às 19h. Nele, balões são inflados com chamas, mas permanecem no chão, enquanto o público pode circular em torno deles. 
O público previsto para este ano é um pouco menor do que o da última edição. Segundo Mello, no ano passado, o feriado do Dia do Trabalhador prolongado ajudou para que o festival excedesse a expectativa de público. Por outro lado, como este ano ele acontece na sexta-feira, é como se o evento "perdesse" um dia, no qual a maioria do público não poderá participar na parte da manhã e da tarde.
Assim, a expectativa é de 300 mil pessoas, comparadas às 350 mil que compareceram em 2025. Entretanto, o secretário explica que a grade de apresentações musicais funciona como uma ferramenta de suporte para o festival, "A grande atração é o balão, mas os shows acabam funcionando como um suporte para gerar fluxo de pessoas", afirma. 
O evento inicia nesta quinta-feira, às 6h, com entrada gratuita todos os dias até as 14h. Na parte cultura, o Festival de Balonismo terá atrações musicais que se distribuem entre o Palco 1 e o Palco 2 ao longo dos quatro dias. O primeiro dia de festival terá shows dos artistas Gerson Rufino, Marcos Nunes e Thalles. Na sexta, se apresenta o cantor Xande Pires, no sábado, Armandinho e a banda Lagum. Já no último dia, a atração musical será o grupo Traia Veia.

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