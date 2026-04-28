Gramado está decorada para receber a Festa da Colônia

A cidade de Gramado entra no clima da 35ª Festa da Colônia. Rótulas, praças e canteiros estão recebendo uma decoração temática que transforma o Centro num pedacinho da zona rural. Para deixar a cidade em traje de gala, a Gramadotur, autarquia municipal responsável pelos eventos locais, trabalhou com planejamento para otimizar os cronogramas de desmontagem da decoração da ChocoPáscoa Gramado, que estendeu a programação até o feriado de 21 de abril, e de montagem da Festa da Colônia.

Com o tema “Tradição que se Renova & Raízes que se Fortalecem”, a decoração da festa ressalta elementos que lembram as etnias que colonizaram Gramado. Nas rótulas, casas em miniaturas representam as arquiteturas italiana, alemã e portuguesa. Já na rótula da rua São Pedro com a avenida das Hortênsias, os capitéis simbolizam a religiosidade das comunidades do interior.

O moinho, no eixo central das avenidas das Hortênsias e Borges de Medeiros, traz a transformação do trabalho que é semeado na terra em produtos que encantam visitantes e fazem as famílias prosperarem. Nos canteiros da Borges, carretas e mini canchas de bocha representam o Desfile e os Jogos Rurais, que integram a festa desde o início. “Nas luminárias, hortênsias feitas em garrafas recicladas marcam a retomada do Projeto Pet, referência em sustentabilidade e que terá mais ações nos próximos eventos, trazendo sustentabilidade como algo que precisa ser estrutural, não passageiro”, completa o diretor de Eventos da Gramadotur, Stefano Roldo.

O Horto Municipal Oscar Knorr, vinculado à Secretaria da Agricultura de Gramado, produziu mudas especialmente para o evento. Com a proposta de criar um caminho rural ao longo da avenida Borges de Medeiros para conduzir os visitantes até o Centro Municipal de Eventos Expogramado, onde ocorre a festa, as equipes da Secretaria de Agricultura plantaram diferentes espécies de hortaliças, além das tradicionais flores. Foram cultivados diferentes tipos de alface, couves ornamentais, milho e outras espécies. Com entrada e amplo estacionamento gratuitos, a festa, que ocorre de 30 de abril a 17 de maio, funcionará diariamente, das 10h às 22h