Retomada de obras em anexo do hospital de Novo Hamburgo atinge 90 dias

A ampliação do Hospital Municipal de Novo Hamburgo atingiu um marco importante nesta segunda-feira (27): 90 dias desde a retomada das obras do Anexo II. Com investimento superior a R$ 23 milhões, a obra irá expandir a área construída do complexo hospitalar de 8 mil para 13 mil metros quadrados. A nova estrutura foi planejada para qualificar serviços essenciais e atender à crescente demanda regional.

Entre os principais avanços previstos está a expansão da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que receberá 20 novos leitos, representando aumento de 133% na capacidade atual. Outro destaque é a modernização do Centro Cirúrgico, que contará com seis salas definitivas. A medida permitirá que os espaços hoje utilizados de forma provisória retornem à função original como unidades de internação, ampliando a capacidade assistencial do hospital que é em saúde para mais de 25 municípios.

“Esta ampliação representa mais do que apenas paredes e concreto; representa mais eficácia para o SUS. Nosso foco é oferecer mais estrutura e qualidade no cuidado com a população de Novo Hamburgo e de toda a nossa região”, destaca a diretora-presidente da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (FSNH), Vânia Horbach.

Responsável pela execução da obra, o engenheiro Henrique Silva, da Sial Construções Civis Ltda., ressalta os avanços já alcançados nesta fase. “Conseguimos evoluir bastante no revestimento argamassado, além de importantes etapas da engenharia hidráulica e elétrica”, afirma.

Para garantir agilidade no cronograma mesmo durante o outono gaúcho, período tradicionalmente marcado por chuvas, o projeto de impermeabilização foi revisado. Atualmente, cerca de 40 profissionais atuam de segunda a sábado na obra. As equipes trabalham de forma simultânea em diferentes frentes, com uma subindo e outra descendo o prédio, estratégia que otimiza o tempo e acelera a execução.