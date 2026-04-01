UTI do hospital de Arroio do Meio tem seis leitos credenciados no SUS

O credenciamento permanente de seis dos 10 leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto do Hospital São José pelo Sistema Único de Saúde (SUS) foi confirmado nesta semana, durante visita de comitiva do governo federal à Arroio do Meio. A habilitação garante o repasse anual de R$ 1,8 milhão, assegurando o custeio contínuo do serviço que, desde o início da operação, em junho de 2025, já atendeu 190 pacientes.

O prefeito da cidade, Sidnei Eckert, lembrou que o projeto da UTI começou a ser discutido em 2012, em reunião com o diretor de Relacionamento e Mercado da Rede Divina Providência, José Clóvis Soares. “Um município de pouco mais de 20 mil habitantes ter uma UTI parecia uma loucura. Agora, celebramos a soma de esforços da comunidade, da Rede Divina Providência, dos gestores municipais, dos parlamentares e dos governos estadual e federal. O credenciamento consolida a importância do serviço”, afirmou.

Presente no anúncio, o primeiro paciente da UTI do HSJ, Décio Saling, morador do bairro Bela Vista, comemorou o credenciamento. “É uma grande conquista”, disse, lembrando a importância do serviço no município, trazendo mais comodidade tanto para pacientes como para famílias, que não precisam se deslocar para outras regiões. Ao final da agenda, a comitiva foi recepcionada em jantar, prestigiado por prefeitos e lideranças regionais e locais, reunindo cerca de 300 pessoas.