Estudo do MPRS irá avaliar situação do estádio Sessinzão, em Cidreira

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) realizará um estudo técnico para avaliar a viabilidade de reforma, adaptação e consequente desinterdição do Estádio Municipal de Cidreira, conhecido como Sessinzão. Conforme a instituição, a análise terá como base laudos já existentes e documentos técnicos apresentados pelo município e, caso o parecer seja positivo, poderá permitir o avanço do processo de concessão do espaço. O encaminhamento foi definido em audiência realizada na semana passada, na Comarca de Tramandaí, e contou com a participação do promotor de Justiça Fernando Mello Müller.

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Segundo Müller, o município informou o interesse da Federação Gaúcha de Automobilismo na concessão do estádio, com a finalidade de executar obras e adaptações voltadas à prática do automobilismo. O promotor esclareceu que a interdição vigente diz respeito à utilização do local para eventos, até que todas as pendências técnicas e estruturais sejam solucionadas, seja pelo próprio município ou por eventual parceiro. O MPRS se comprometeu a encaminhar ao seu gabinete de assessoramento técnico a documentação já existente nos autos, incluindo laudos elaborados por uma associação que atua nesta área.

Ainda de acordo com o Ministério Público gaúcho, a análise técnica irá verificar a consistência dos laudos apresentados, a viabilidade das intervenções apontadas como necessárias para a desinterdição e eventuais exigências adicionais consideradas relevantes para garantir a segurança no processo de reforma.

O estádio está interditado desde 2010 a pedido do MPRS, até que sejam realizadas as obras de recuperação necessárias. Para o promotor, a atuação conjunta busca dar celeridade à recuperação do espaço. “Ficou claro que tanto o município como o Ministério Público têm total interesse em viabilizar a recuperação e a reutilização desse patrimônio importante do Litoral Norte, sempre com foco na segurança e no interesse público”, destacou Müller.