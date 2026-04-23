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Publicada em 23 de Abril de 2026 às 16:04

Evento busca arrecadar fundos para restaurante atingido por avião em Capão da Canoa

Sede do Dom Inácio foi completamente destruída por conta do acidente aéreo

Sede do Dom Inácio foi completamente destruída por conta do acidente aéreo

Defesa Civil RS/ Divulgação/JC
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João Dienstmann
João Dienstmann Editor
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) vai promover um evento em Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, com o intuito de arrecadar fundos para a reconstrução do restaurante Dom Inácio, que foi impactado com o acidente de avião ocorrido no dia 3 de abril. A ideia inicial é de arrecadar cerca de R$ 20 mil, que serão utilizados para o pagamento das rescisões contratuais dos funcionários (o proprietário não pretende reabrir o restaurante)  e demais obrigações do restaurante.
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) vai promover um evento em Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, com o intuito de arrecadar fundos para a reconstrução do restaurante Dom Inácio, que foi impactado com o acidente de avião ocorrido no dia 3 de abril. A ideia inicial é de arrecadar cerca de R$ 20 mil, que serão utilizados para o pagamento das rescisões contratuais dos funcionários (o proprietário não pretende reabrir o restaurante)  e demais obrigações do restaurante.
A palestra "Delivery e Tendências no Foodservice" será com Leonardo Dorneles, presidente da Abrasel RS e nome à frente da Cia do Temaki e Tempero Oriental. O evento ocorre na Casa de Cultura Érico Veríssimo, Capão da Canoa, no dia 28 de abril, às 15h. A entrada será através de ingresso solidário. Quem quiser participar pode doar qualquer valor, que será revertido ao proprietário do restaurante.
A mobilização da entidade ocorre em função do Dom Inácio ser associado da Abrasel. Doações voluntárias também podem ser realizadas pela chave Pix (ajuderestaurantedominacio@gmail.com).
A queda da aeronave provocou a morte do casal de empresários Deborah Belanda Ortolani e Luiz Ortolani. O piloto do avião era Nélio Maria Batista Pessanha. A quarta vítima é o engenheiro de Produção Renan Eduardo Dahrouge Saes, sócio-proprietário da Peluzzi Aviation, empresa que atua na compra, venda e gestão de aeronaves - e proprietária do avião envolvido no acidente. A investigação do acidente ainda prossegue pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). 

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