Evento busca arrecadar fundos para restaurante atingido por avião em Capão da Canoa

foi impactado com o acidente de avião ocorrido no dia 3 de abril ideia inicial é de arrecadar cerca de R$ 20 mil, que serão utilizados para o pagamento das rescisões contratuais dos funcionários ( o proprietário não pretende reabrir o restaurante) e demais obrigações do restaurante. Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) vai promover um evento em Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, com o intuito de arrecadar fundos para a reconstrução do restaurante Dom Inácio, que. A, que serão utilizados para o pagamento das rescisões contratuais dos funcionários (e demais obrigações do restaurante.

A palestra "Delivery e Tendências no Foodservice" será com Leonardo Dorneles, presidente da Abrasel RS e nome à frente da Cia do Temaki e Tempero Oriental. O evento ocorre na Casa de Cultura Érico Veríssimo, Capão da Canoa, no dia 28 de abril, às 15h. A entrada será através de ingresso solidário. Quem quiser participar pode doar qualquer valor, que será revertido ao proprietário do restaurante.

Doações voluntárias também podem ser realizadas pela chave Pix ( A mobilização da entidade ocorre em função do Dom Inácio ser associado da Abrasel.pela chave Pix ( ajuderestaurantedominacio@gmail.com ).