Evento busca arrecadar fundos para restaurante atingido por avião em Capão da Canoa

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) vai promover um evento em Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, com o intuito de arrecadar fundos para a reconstrução do restaurante Dom Inácio, que foi impactado com o acidente de avião ocorrido no dia 3 de abril. A ideia inicial é de arrecadar cerca de R$ 20 mil, que serão utilizados para o pagamento das rescisões contratuais dos funcionários (o proprietário não pretende reabrir o restaurante) e demais obrigações do restaurante.
A palestra "Delivery e Tendências no Foodservice" será com Leonardo Dorneles, presidente da Abrasel RS e nome à frente da Cia do Temaki e Tempero Oriental. O evento ocorre na Casa de Cultura Érico Veríssimo, Capão da Canoa, no dia 28 de abril, às 15h. A entrada será através de ingresso solidário. Quem quiser participar pode doar qualquer valor, que será revertido ao proprietário do restaurante.
A mobilização da entidade ocorre em função do Dom Inácio ser associado da Abrasel. Doações voluntárias também podem ser realizadas pela chave Pix (ajuderestaurantedominacio@gmail.com).
A queda da aeronave provocou a morte do casal de empresários Deborah Belanda Ortolani e Luiz Ortolani. O piloto do avião era Nélio Maria Batista Pessanha. A quarta vítima é o engenheiro de Produção Renan Eduardo Dahrouge Saes, sócio-proprietário da Peluzzi Aviation, empresa que atua na compra, venda e gestão de aeronaves - e proprietária do avião envolvido no acidente. A investigação do acidente ainda prossegue pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).