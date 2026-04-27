Lideranças do Centro do Estado criam carta aberta com pedidos para a região

município de São Sepé sediou, na sexta-feira (24), encontro de prefeitos e lideranças da região central do Rio Grande do Sul, promovido pela AMCentro. A ocasião reuniu gestores públicos e outras autoridades para debater desafios comuns, alinhar demandas regionais e construir soluções conjuntas voltadas ao desenvolvimento dos municípios. , promovido pela AMCentro. A ocasião reuniu gestores públicos e outras autoridades para debater desafios comuns, alinhar demandas regionais e construir soluções conjuntas voltadas ao desenvolvimento dos municípios.

Como destaque do evento, houve uma palestra ministrada pelo jornalista e fotógrafo oficial do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Maurício Tonetto. Durante sua fala, o fotojornalista abordou questões como o uso da inteligência artificial e seus limites dentro da política, com reflexões sobre comunicação, responsabilidade e os impactos das novas tecnologias na administração pública.

Durante a reunião foi produzida coletivamente uma carta aberta à sociedade e aos governos estadual e federal. Nela, as autoridades presentes na reunião destacam as prioridades da região central e as pautas discutidas. No documento, os prefeitos da região central do Estado reiteram a importância da região para o agronegócio, e seu potencial de crescimento afirmando que o tema "precisa ser plenamente explorado por meio de uma integração mais profunda com as políticas públicas estaduais e federais".

No texto, são feitos outros pedidos pelas lideranças regionais, como o aprimoramento das vias de acesso às rodovias, sobretudo, a BR-290, reforço nos repasses de valores para ações na região e programas que permitam aos municípios manter a qualidade dos serviços essenciais, além do apoio para políticas que incentivem a inovação e o crescimento econômico regional.

Ainda no evento, foi realizada a entrega de uma medalha homenageando o senador Luiz Carlos Heinze, a fim de reconhecer sua trajetória e atuação em defesa de pautas importantes e de apoio ao desenvolvimento da região.

Durante o encontro em São Sepé também foi apresentado um vídeo institucional em comemoração aos 150 anos de São Sepé, com imagens aéreas que percorrem o município, destacando sua história, suas potencialidades no presente e as perspectivas para o futuro, valorizando os principais pontos e a identidade local.