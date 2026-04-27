Bolinho de aipim gigante é atração em festa de São José do Hortêncio

a CIDADE DE São José do Hortêncio protagonizou um momento inédito durante a programação da 20ª Festa Municipal do Aipim. Pela primeira vez, o município produziu um bolinho de aipim em proporções gigantes, iniciativa que buscou valorizar um dos principais símbolos da cultura e da gastronomia local.

A ideia surgiu nas reuniões da comissão organizadora, como proposta de inovação para o evento. O objetivo foi homenagear o bolinho de aipim, reconhecido por legislação municipal como Patrimônio Cultural Imaterial. Para viabilizar a ação, foi estruturada uma operação específica. O diretor de Turismo, Deonisio Schafer, coordenou a logística, que incluiu o desenvolvimento de um sistema para manter a massa imersa em óleo quente com a utilização de um tacho de ferro de grande porte.