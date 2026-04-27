Tricofest projeta 200 mil visitantes e R$ 23 milhões em vendas

A quinta edição da Tricofest, feira do setor de malhas realizada em Nova Petrópolis e Picada Café, ocorre em sete fins de semana entre os dias 8 de maio e 26 de julho, com expectativa de atrair até 200 mil visitantes ao longo da programação. O evento, promovido pela Associação das Malharias dos dois municípios, reúne expositores, atrações culturais e espaços gastronômicos, com entrada e estacionamento gratuitos.

A edição deste ano busca ampliar o impacto econômico e turístico da feira, que já movimentou cerca de R$ 20 milhões em vendas diretas em 2025. Para 2026, a projeção é de crescimento de aproximadamente 15%, podendo alcançar R$ 23 milhões apenas no evento. Considerando o reflexo no comércio, hotelaria e serviços locais, a organização estima que o valor total gerado na economia regional possa chegar ao dobro desse montante.

Segundo o presidente da Tricofest, André Fernando Schmitt, o evento consolidou-se como vitrine da produção local e como experiência para o visitante. “A gente prima muito pela experiência do visitante, além da venda de malhas”, afirmou, em visita à redação do Jornal Cidades. A programação específica de Nova Petrópolis ocorre até 21 de junho, sempre às sextas, sábados e domingos, enquanto a etapa de Picada Café ocorrerá ao longo do mês de julho.

A feira contará com 26 malharias no Espaço Malha, além de cerca de 20 expositores no Espaço Mix, com produtos complementares como acessórios e semijoias. A estrutura inclui ainda áreas gastronômicas internas e externas, com food trucks e participação de cervejarias locais, além de apresentações musicais e culturais ao longo dos finais de semana.

A expectativa de público representa um crescimento em relação à edição anterior, que recebeu cerca de 120 mil visitantes apenas em Nova Petrópolis. “Estamos trabalhando para um crescimento mínimo de 10% nesse público”, destaca Schmitt. De acordo com a organização, entre 90% e 95% dos visitantes vêm de fora dos municípios sede, o que reforça o caráter turístico do evento.

Outro destaque da programação é o retorno dos desfiles de moda, que ocorrerão em quatro finais de semana, com apresentações em formato pocket. A proposta é aproximar o público das peças produzidas pelas malharias locais e incentivar as vendas. “O pessoal vê o desfile e já vê a peça sendo usada, o que aumenta a conversão”, explica o presidente.

Além do impacto econômico, a Tricofest mobiliza uma ampla cadeia de trabalho. A organização estima que entre 500 e mil pessoas estejam envolvidas direta ou indiretamente, incluindo expositores, equipes de montagem, segurança e prestadores de serviço.

A feira também aposta na integração com o turismo regional, recebendo excursões de diversas regiões do Estado e até de fora dele. “A gente não vende só a feira, vende o município e a região”, ressalta Schmitt. A iniciativa conta com apoio das prefeituras de Nova Petrópolis e Picada Café e busca fortalecer o setor de malhas, tradicional na Serra Gaúcha, ao mesmo tempo em que impulsiona a economia local.