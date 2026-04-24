Licitação para obras no Calçadão de Rio Grande será aberta hoje

O projeto elaborado para revitalização do Calçadão da rua General Bacelar, em Rio Grande, foi apresentado em reunião para lojistas, ambulantes, moradores e demais interessados. A licitação da obra será aberta nesta segunda-feira (27), de acordo com a prefeitura. As obras devem começar ainda este semestre e concluídas em cerca de 10 meses.

Todo o calçadão será revitalizado. O projeto engloba o trecho entre as ruas Benjamin Constant e a General Neto, no Largo Dr. Pio. Serão 6.500 metros quadrados de obras, com investimento orçado em mais de R$ 3,1 milhões, oriundos de uma contrapartida da Corsan.

Considerado como um dos principais espaços de atividade econômica do município, o trecho a ser revitalizado apresenta diversas limitações estruturais e funcionais. A última intervenção ocorreu na década de 1990, deixando a quadra do Largo Dr. Pio de fora. Para quem utiliza o calçadão, pode observar, por exemplo, o afundamento do piso em diversos trechos.

A secretária do Gabinete de Programas e Projeto Especiais, Giovana Trindade apresentou toda a proposta. Ela explicou que trata-se de uma obra em um dos principais eixos comerciais da cidade. A intervenção integra infraestrutura urbana mais a qualificação do espaço público. “O calçadão atual apresenta problemas de conservação que comprometem o conforto, a segurança dos pedestres e a vitalidade do comércio local.” Outros aspectos apontados pela secretária que necessitam da revitalização foram o esgoto com mais de quatro metros de profundidade, o que dificulta a sua manutenção, e várias deficiências de acessibilidade. Também foram citados prejuízos à circulação de pedestres, riscos à segurança dos usuários e a desvalorização do espaço urbano e comercial.

Em relação ao novo piso do calçadão, a proposta prevê substituir o atual por “paver holandês”. Giovana cita que a escolha deste piso garante durabilidade, estética sofisticada e praticidade operacional. Além disso, há vantagens com esse piso, como a alta durabilidade, facilidade de manutenção, remoção e reinstalação sem desperdício, redução do tempo e custo de manutenção, mantendo o padrão do pavimento.