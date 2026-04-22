Rio Grande pode reativar comissão sobre túmulo de Bento Gonçalves

A Comissão de Preservação, Salvaguarda e Valorização do Monumento Túmulo do Presidente da República Riograndense, general Bento Gonçalves da Silva, criada em dezembro de 2017, na prefeitura de Rio Grande, será reativada nos próximos dias. Uma reunião, conduzida pelo vice-prefeito Renatinho Gomes, e com a presença do representante da família de Bento Gonçalves, Fernando Costamilan, aprovou a reativação desta comissão, cuja composição deverá ser em torno de oito a nove integrantes e trabalhará com o objetivo de zelar, preservar e salvaguardar os restos mortais do herói riograndense, localizados na Praça Tamandaré, no Centro da cidade.

Na segunda-feira (20), ocorreu uma reunião com a prefeita Darlene Pereira, para quem foi apresentada a proposta com a nova composição de órgãos e instituições que integrarão a comissão.

Fernando Costamilan frisou que não há nenhum interesse da família de Bento Gonçalves em transferir os restos mortais do atual local, mas valorizar e restaurar o mausoléu existente na Praça Tamandaré. Citou, inclusive, que já existem arquitetos interessados em apresentar projetos com essa finalidade.

A secretária da Cultura e Economia Criativa, Rita Rache informou que já iniciou articulações com outras secretarias e instituições municipais para compor a comissão, buscando uma formação mais enxuta e funcional. Também foram discutidas possíveis parcerias com entidades e especialistas, além da abertura para contribuições técnicas que possam qualificar futuras intervenções no monumento.

Rita lembrou, inclusive, de uma reunião ocorrida em outubro do ano passado, com o presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul (IHGRGS), Miguel Frederico do Espírito Santo. Entre as iniciativas em estudo estavam, na época, o inventário e escaneamento digital dos monumentos da cidade, a identificação de peças que necessitam de restauração ou reposição, e a definição de prioridades.