Encontro em São Sepé reúne lideranças e debate temas regionais

A cidade de São Sepé deve recebe, nesta sexta-feira (24) , um evento voltado para os prefeitos das 33 cidades da região central do RS. A reunião é promovida pela Associação dos Municípios da Região Central do Estado (AMCentro) e será no prédio da Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho e acontece anualmente, cada vez em uma cidade diferente da região, em busca de discutir necessidades regionais e manter uma integração entre os municípios. Este ano, a ação faz parte da programação comemorativa dos 150 anos de São Sepé, que também envolve palestras, lançamento de livros didáticos, assim como outros eventos culturais.

Segundo a prefeitura, a expectativa é de que em torno de 200 pessoas compareçam à reunião dentre prefeitos, vereadores, secretários e assessores dos municípios da região. Além do debate em torno das demandas regionais, a ação contará com palestra do jornalista Maurício Tonetto, fotógrafo do governo do Estado, que abordará o uso e os limites da Inteligência Artificial no meio político. "Procuramos pelo Tonetto porque queríamos falar sobre Inteligência Artificial, um tema importante para um ano eleitoral. Ao mesmo tempo que é um progresso, seu uso pode assustar", afirma Marcelo Ellwanger, prefeito de São Sepé.

Para Ellwanger, a reunião institucional é uma oportunidade para trocar experiências e unir forças em torno de demandas junto aos governos estadual e federal. Segundo ele, um dos pontos a serem debatidos é o isolamento da região em relação a investimentos públicos. "Somos uma região esquecida pelos governos, tanto federal quanto estadual", protesta o chefe do Executivo.

Ademais, o prefeito explica que outros tópicos, como a duplicação da BR-290 e a Lei da Faixa de Fronteira também devem ser discutidos durante o evento. De acordo com Ellwanger, tanto a falta de duplicação da rodovia federal quanto ao texto legal, que restringe investimentos em áreas situadas a até 150 quilômetros da fronteira, têm prejudicado o desenvolvimento econômico local.

Fora o evento promovido pela AMCentro, o município terá uma programação especial em comemoração aos seus 150 anos. Oficialmente comemorado em 29 de abril, a cidade receberá o lançamento de livros didáticos sobre a história local, homenagens a 150 pessoas importantes para o município, além do projeto piloto com o Instituto Caldeira, com palestras voltadas para jovens e empresas, buscando a retenção de talentos jovens no município.