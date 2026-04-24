Convênio garante a reforma do antigo Castelinho em Erechim

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) realizou nesta semana a assinatura do Termo de Convênio com a prefeitura de Erechim para a execução do projeto de restauração do chamado Castelinho de Erechim. A cerimônia ocorreu no Salão Nobre da Prefeitura e marca um avanço significativo na preservação do patrimônio histórico e cultural do município, com recursos viabilizados pelo Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL).

Construído entre 1912 e 1915 e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae) desde 1982, o Castelinho é um dos poucos bens em madeira protegidos no Estado, sendo símbolo da colonização e da formação urbana de Erechim. Após o restauro, o espaço deverá se consolidar como um centro multicultural, voltado à cultura, às artes, à educação patrimonial e à valorização da diversidade étnico-cultural.

O promotor de Justiça, Fabrício Gustavo Allegretti, destacou que, após a chuva de granizo que atingiu a cidade no fim do ano, a situação do Castelinho se agravou, tornando indispensável uma atuação emergencial. “Tenho ouvido muitos relatos de pessoas que guardam memórias especiais do Castelinho e que desejam ver este espaço novamente vivo, pulsando cultura. Mais do que uma restauração física, estamos resgatando um símbolo afetivo da comunidade”, frisou.

O investimento total para a obra é de R$ 6,6 milhões. Além do termo para repasse de recursos, a Prefeitura de Erechim também realizou a assinatura do contrato com a empresa responsável pela execução da obra, Construções Granzotto Ltda, com prazo de dois anos.

A intervenção prevê a recuperação integral do prédio histórico e da área externa, respeitando as características arquitetônicas originais e as técnicas construtivas tradicionais. Nesta primeira etapa, estão incluídos serviços de restauro das madeiras estruturais, pisos, forros, esquadrias, telhado e subcobertura, além de tratamentos contra cupins, aplicação de proteção antichamas, pintura e demais intervenções necessárias para garantir a segurança e a preservação do imóvel.

O projeto também contempla a execução do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI), já aprovado, a adequação dos espaços internos às normas sanitárias e de acessibilidade, além da requalificação da área externa, com melhorias em jardins, acessos, passeios e áreas de convivência.