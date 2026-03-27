Sinduscon e Rio Grande se unem para restauro de prédios históricos

A Prefeitura Municipal do Rio Grande e o Sindicato das Indústrias da Construção Civil (Sinduscon) do Rio Grande realizaram, na noite de quinta-feira (26) a cerimônia de lançamento do projeto “Preservar para Prosperar – Rede de Restauro”, marcada também pela assinatura do Termo de Cooperação Institucional entre as duas entidades.

O ato formalizou uma parceria voltada à preservação do patrimônio histórico edificado, aliando valorização cultural, identidade cultural e desenvolvimento econômico.

A iniciativa prevê a criação de uma Rede de Restauro, com atuação integrada entre o poder público, o setor da construção civil e futuras instituições parceiras. O objetivo é estruturar ações contínuas para identificar prioridades, elaborar projetos de restauração, captar recursos por meio de editais e programas, além de promover a qualificação de profissionais para atuar nesse segmento. Como ponto de partida, o projeto prevê a definição de um imóvel piloto, que servirá para testar o modelo proposto, com possibilidade de ampliação para outros bens históricos do município.

A assinatura do Termo de Cooperação Institucional consolida a parceria entre a Prefeitura e o Sinduscon, estabelecendo responsabilidades e garantindo a base legal necessária para a execução das ações previstas.

A apresentação foi introduzida pelo arquiteto Joziel Bonato, idealizador da iniciativa, que contextualizou a proposta e destacou a importância de estruturar ações voltadas ao restauro do patrimônio histórico no Município. Segundo ele, a proposta surge a partir da necessidade de fortalecer a cadeia produtiva ligada ao setor. “Rio Grande tem inúmeros prédios de importância sociocultural, prédios históricos, que têm um potencial muito grande de reforma e restauro, e a nossa ideia é incentivar essa cadeia produtiva”.

Na sequência, os advogado Fábio Vanin e Gerusa Colombo apresentaram aspectos técnicos e jurídicos da iniciativa. Também foram abordadas as estratégias de captação de recursos pela arquiteta e produtora cultural Roberta de Araújo Manna, destacando a viabilidade da proposta e as possibilidades de ampliação das ações.

O presidente do Sinduscon Rio Grande, Evandro Coradi, ressaltou o potencial econômico da proposta: “Temos empresas de grande porte aqui, que contribuem com impostos, e que poderiam destinar parte desses recursos, por meio de mecanismos como a Lei Rouanet, para investir nos prédios históricos da cidade. Por falta de projetos, esse dinheiro acaba indo embora”.

A prefeita Darlene falou sobre a parceria e o impacto da iniciativa para o futuro do Rio Grande. “Estamos tocando em algo muito precioso, que é a nossa memória, a construção da nossa identidade como uma cidade histórica, que traz as raízes da história do Rio Grande do Sul. Através dessa parceria, poderemos recuperar e resguardar essa memória tão bonita e tão importante, pois uma cidade que cuida da sua memória ajuda a projetar o futuro”.