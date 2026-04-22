Prefeituras do Vale do Rio Pardo vão ampliar repasse ao São Sebastião Mártir

Representantes do Hospital São Sebastião Mártir e das prefeituras de Venâncio Aires, Mato Leitão, Passo do Sobrado e Vale Verde estiveram reunidos para debater a situação da Casa de Saúde e avançar nas negociações do novo contrato. Referência de atendimento para a população dos quatro municípios, a nova gestão do hospital apresentou dados que comprovam o deficit operacional nos serviços SUS de R$ 753 mil por mês.

Com dados abertos de cada município, os prefeitos presentes se comprometeram em avançar no socorro ao Hospital de Venâncio Aires, aumentando o repasse em 17,65% já no próximo contrato, que passa a vigorar a partir de 1° de junho. A recuperação do deficit e a mudança na fórmula de cálculo dos serviços devem ser parceladas pelos próximos quatro anos.

A apresentação dos números operacionais e do trabalho que vem sendo realizado com foco na redução da dívida e na melhoria da gestão do Hospital São Sebastião Mártir contou com a participação da Comissão de Acompanhamento da Intervenção e prefeitos dos municípios atendidos. Com repasses atuais que somam R$ 3,4 milhões por mês, a instituição apresentou o custo operacional mensal do SUS de R$ 4,2 milhões. Para reduzir essa diferença, além do aumento no repasse linear para o próximo contrato de 17,65%, o objetivo é alterar a base de cálculo de contribuição conforme a população de cada município, passando assim ao pagamento per capita.

Pelos cálculos operacionais, o valor mensal por habitante deve chegar a R$ 30,08 para cada município. Venâncio Aires, que deve avançar de R$ 1.654.741,15 para R$ 2.130.616,37 no próximo contrato pagará o reequilíbrio de 70.842 habitantes, enquanto Mato Leitão, Passo do Sobrado e Vale Verde parcelarão a diferença em quatro anos.

Representantes dos municípios também acordaram a manutenção de reuniões periódicas de acompanhamento do déficit e avaliação dos serviços. Nos próximos dias, as propostas debatidas no encontro devem ser votadas pelas Câmaras de Vereadores de cada município para assinatura do novo contrato no mês de maio e início da vigência em 1 de junho deste ano.