Esteio lança assistente virtual para agendamento de consultas

A prefeitura de Esteio realizou, na segunda-feira (20), o lançamento da LIA, assistente virtual que permitirá o agendamento de consultas eletivas nas unidades básicas de saúde (UBS) diretamente pelo WhatsApp. O sistema, que funciona através de um número de telefone, já está em funcionamento. As consultas agendadas pela nova plataforma terão início em 4 de maio e, todos os dias, às 12h, serão liberados novos agendamentos.



Com a Lia, o morador de Esteio não precisará mais ir até as UBSs para marcar as consultas eletivas, aquelas que não são de urgência ou emergência. Os usuários poderão agendar e cancelar consultas, além de receber lembretes diretamente no celular. O sistema identifica automaticamente a UBS de referência do paciente, geralmente aquela mais próxima da residência, facilitando o processo.

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O prefeito, Felipe Costella, afirmou que a nova ferramenta vai trazer uma melhoria muito grande para a rede municipal de saúde e que as pessoas não vão precisar mais madrugar em frente às UBSs para agendar uma consultar. “Esse é o lucro desta grande empresa pública. É quando a gente consegue reinvestir os serviços públicos para as pessoas terem mais qualidade lá na ponta frente àquilo que elas precisam”, destacou.



Felipe fez um breve histórico da evolução do projeto, agradeceu a todos que trabalharam na iniciativa, tanto os servidores municipais quanto da empresa terceirizada, e disse que o uso do sistema é bastante simples e intuitivo. Para o público, b asta iniciar uma conversa pelo aplicativo WhatsApp, no número (51) 2700-4364, informar o CPF e seguir as orientações indicadas (o sistema identifica, automaticamente, qual a UBS de atendimento do paciente).