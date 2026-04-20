Energização de linha entre Rio Grande e São José do Norte deve ocorrer em maio

A CEEE Equatorial avança para a etapa final da interligação que vai fortalecer o fornecimento de energia para São José do Norte e localidades próximas. A iniciativa conecta Rio Grande ao município vizinho por meio de cabos subaquáticos na Lagoa dos Patos, com aporte de mais de R$ 43 milhões e que representa um avanço relevante na infraestrutura energética regional.



O lançamento dos cabos, fase mais complexa da operação, aconteceu em março, quando foram instalados dois circuitos blindados e ecológicos ao longo de 3,9 quilômetros que incluem ainda estrutura com fibra ótica integrada no trecho subaquático. A atividade mobilizou equipes técnicas, mergulhadores e monitoramento por DGPS (GPS Diferencial), assegurando precisão na execução. Para ampliar a segurança, parte da estrutura está sendo enterrada no leito da lagoa, etapa com conclusão prevista para o início de maio.

• LEIA TAMBÉM: CEEE Equatorial inaugura subestação em Cerro Grande do Sul com investimento de R$ 67 milhões



Segundo o executivo de Obras da CEEE Equatorial, Fabrício De Mari, os trabalhos agora se concentram na finalização das cabines de transição, responsáveis pela conexão entre o sistema subaquático e a rede aérea. Ao mesmo tempo, a ampliação da Subestação Rio Grande 2, integrante do projeto, já foi concluída. A intervenção incluiu a instalação de um novo transformador de força (69/23 kV) de 20 MVA de potência e dois novos alimentadores de 23kV, para atender a crescente demanda de energia.



Segundo Fabrício, com a conclusão das cabines, interligações e testes, a previsão é de energização ainda no final de maio. A iniciativa vai beneficiar diretamente cerca de 26 mil moradores de São José do Norte. Ele complementa que, ao final, o município passará a contar com três fontes de fornecimento, o que reforça a segurança energética e reduz o risco de interrupções. Segundo o executivo de Obras da CEEE Equatorial, Fabrício De Mari,, responsáveis pela conexão entre o sistema subaquático e a rede aérea. Ao mesmo tempo, a ampliação da Subestação Rio Grande 2, integrante do projeto, já foi concluída. A intervenção incluiu a instalação de um novo transformador de força (69/23 kV) de 20 MVA de potência e dois novos alimentadores de 23kV, para atender a crescente demanda de energia.Segundo Fabrício, com a conclusão das cabines, interligações e testes,. A iniciativa vai beneficiar diretamente cerca de 26 mil moradores de São José do Norte. Ele complementa que, ao final, o município passará a contar com três fontes de fornecimento, o que reforça a segurança energética e reduz o risco de interrupções.