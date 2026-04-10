CEEE Equatorial inaugura subestação em Cerro Grande do Sul com investimento de R$ 67 milhões

A CEEE Equatorial inaugurou a nova Subestação Cerro Grande do Sul. A estrutura recebeu investimento superior a R$ 67 milhões e vai beneficiar diretamente cerca de 100 mil pessoas.



O projeto inclui a implantação de mais de 30 quilômetros de rede de alta tensão (69 kV), interligando a Subestação Camaquã 3 à nova estrutura em Cerro Grande do Sul. A obra fortalece o sistema elétrico não apenas do município, mas também de Sertão Santana, Sentinela do Sul, Camaquã e Barão do Triunfo. A distribuição passará a ser realizada por meio de quatro alimentadores, que são os circuitos responsáveis por levar eletricidade até residências, propriedades rurais, comércios e indústrias, ampliando a capacidade de atendimento.



Durante a inauguração, o superintendente da Regional Sul da CEEE Equatorial, Marcelo Pazotti, destacou a relevância do empreendimento, que vai reduzir as quedas de energia, um dos principais desafios enfrentados especialmente por produtores rurais e comerciantes, que dependem da continuidade do fornecimento para suas atividades.

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“Tenho orgulho em afirmar que essa é uma das obras mais importantes de minha trajetória profissional, pois estamos entregando um projeto que beneficia cerca de 100 mil gaúchos. Só na Costa Doce, já são R$ 150 milhões em investimentos, sendo quase metade aplicada aqui. É um avanço em tecnologia, qualidade e confiabilidade no fornecimento”, afirmou.



Impacto regional



O prefeito de Cerro Grande do Sul, Vilmar Schwalm, destacou que trata-se do maior investimento privado já realizado no município. “A nova subestação cria condições para o crescimento do comércio, das indústrias e do agronegócio, setores fundamentais para a nossa economia”, afirmou.



“Tenho orgulho em afirmar que essa é uma das obrasde minha trajetória profissional, pois estamos entregando um projeto que beneficia cerca de. Só na Costa Doce, já são, sendo quase metade aplicada aqui. É um avanço em tecnologia, qualidade e confiabilidade no”, afirmou.O prefeito de Cerro Grande do Sul, Vilmar Schwalm, destacou que trata-se dojá realizado no município. “A nova subestação cria condições para o, das indústrias e do agronegócio, setorespara a nossa economia”, afirmou.