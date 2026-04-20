Dados de celulares balizam políticas de turismo em Gramado

O município de Gramado, principal destino turístico do Rio Grande do Sul, conta com um aliado, que está literalmente no bolso dos turistas, para entender as características do setor e formular políticas de fomento ao turismo: o telefone celular.

Os dados de telefonia móvel são utilizados pela cidade desde 2023, mas, a partir de janeiro, houve uma mudança na metodologia que deu mais confiabilidade às informações utilizadas pelo Observatório do Turismo de Gramado. A coleta das informações, desenvolvida em parceria com a operadora Claro e com apoio técnico da Universidade de Caxias do Sul, permite identificar o número de visitantes, origem, tempo de permanência e padrões de deslocamento, servindo como base para decisões estratégicas do setor.

Os dados são obtidos a partir da conexão de celulares às antenas da operadora e passam por um processo de tratamento que exclui moradores e trabalhadores regulares, garantindo maior precisão na identificação de turistas. “A gente chama esses dados de oportunistas, porque eles não são coletados originalmente para o turismo, mas permitem uma leitura muito ampla do comportamento do visitante”, explica a coordenadora do Observatório, Franciele Berti. Segundo ela, a metodologia também inclui uma extrapolação estatística para representar o total da população, já que a operadora detém cerca de um terço do mercado nacional.

O modelo foi refinado neste ano, com ajustes nos filtros de identificação e na definição de pernoite, que passou a considerar a presença do visitante durante a noite e também na manhã seguinte. “Sempre que a gente consegue refinar, a análise fica mais robusta e a gente fica mais seguro para utilização desses dados”, afirma Franciele.

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A utilização dessas informações tem impacto direto na formulação de políticas públicas e decisões estratégicas. “Hoje, toda política pública, especialmente da Secretaria de Turismo, é embasada nos dados do observatório”, destaca Franciele. "Isso é importante, porque são os números que falam, não é um 'achismo'", complementa.

moratória para novos empreendimentos hoteleiros e gastronômicos recuperação turismo do Estado após as enchentes de 2024. Nesse sentido, um dos principais exemplos da tomada de decisões com base nas informações de telefonia foi a, diante do crescimento da oferta acima da demanda, determinada pela prefeitura de Gramado em junho passado. Outra política adotada com base nos dados do Observatório foram as campanhas de

Os resultados mais recentes indicam que Gramado recebeu 408,8 mil visitantes únicos em janeiro de 2026, com mais de 1,3 milhão de pernoites registrados no período. Do total, 59,4% permaneceram ao menos uma noite na cidade, evidenciando a relevância do turismo de estadia para a economia local. A maior parte dos visitantes é nacional, com destaque para o Rio Grande do Sul e São Paulo, além de fluxo internacional concentrado em países da América do Sul, como Argentina e Uruguai.

Antes do uso dos dados de telefonia, o município utilizava estimativas baseadas no fluxo de veículos em pedágios, com cálculos médios de ocupação por automóvel. O modelo antigo, utilizado há mais de 20 anos, embora útil para acompanhamento histórico, tinha limitações na precisão e não permitia análises detalhadas. “Hoje a gente consegue saber de onde vem o visitante, quanto tempo ele fica e qual é o comportamento dele dentro da cidade. É uma análise muito mais robusta”, compara a coordenadora.

O Observatório também utiliza outras fontes para compreender o cenário do turismo na cidade, como arrecadação de impostos, número de empresas ativas, empregos formais e pesquisas qualitativas com turistas. A combinação dessas informações permite uma leitura mais completa do setor e contribui para o planejamento do turismo no município. Entre os diferenciais apontados pelos visitantes estão a sensação de segurança, organização e a constante renovação de atrações, fatores que ajudam a fidelizar o público.

A iniciativa também inclui o lançamento de um painel interativo para acesso público aos dados, ampliando a transparência e o uso das informações por empresários, gestores e pesquisadores. A experiência de Gramado tem ganhado destaque nacional e será apresentada em eventos do setor, consolidando o município como referência no uso de inteligência de dados aplicada ao turismo.