Antecipação de 13º injetará R$ 59,4 milhões na economia de Santa Cruz do Sul

A antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas deve injetar R$ 59.459.448,13 na economia de Santa Cruz do Sul, considerando o valor total do benefício. O pagamento será realizado em duas parcelas, cada uma estimada em R$ 29.729.724,06, ampliando a circulação de recursos no município em um curto intervalo de tempo. Os dados são do Observatório Econômico, ferramenta de inteligência da informação do Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz do Sul e Região (Sindilojas-VRP), e apontam reflexo direto na movimentação do comércio de bens e serviços.

O pagamento segue o cronograma federal e será realizado em duas etapas, conforme o número final do benefício. A primeira parcela será creditada entre 24 de abril e 8 de maio, enquanto a segunda ocorre de 25 de maio a 8 de junho. A antecipação contempla aposentados e pensionistas, além de beneficiários de auxílios previdenciários pagos ao longo de 2026, como afastamentos por incapacidade, auxílio-acidente, salário-maternidade e outros benefícios vinculados ao sistema.

Para o presidente do Sindilojas-VRP, Mauro Spode, a antecipação fortalece o ambiente econômico local ao ampliar a liquidez em um período estratégico. “Esse volume de recursos tem impacto direto no varejo, tanto na retomada do consumo quanto na regularização de compromissos financeiros”, afirma. Segundo Spode, a tendência é de que parte significativa desses valores seja destinada ao pagamento de contas em atraso. Ele explica que isso contribui para reduzir a inadimplência e melhorar o fluxo de caixa das empresas.

Além do efeito imediato nas vendas, o dirigente ressalta o impacto estrutural desse movimento. “Quando o consumidor equilibra suas finanças, ele volta a ter capacidade de compra, o que fortalece o ciclo econômico e gera um ambiente mais saudável para o comércio”, complementa. A análise do Observatório Econômico utiliza dados oficiais do Instituto Nacional do Seguro Social, com base nas séries de 2024 e 2025, projetando a influência desses recursos na economia local atualmente.

O volume de recursos previdenciários evidencia o peso dos aposentados na sustentação econômica de Santa Cruz do Sul. Ao longo de um ano, a soma de aposentadorias, pensões e benefícios ultrapassa R$ 713 milhões, consolidando uma base de renda estável e recorrente no município.

Essa previsibilidade contribui para manter o nível de consumo mesmo em períodos de menor dinamismo econômico. Para o varejo, trata-se de um fluxo contínuo que garante regularidade nas receitas. A antecipação do 13º intensifica esse movimento ao concentrar parte significativa desse montante em um intervalo reduzido.

A análise do Observatório Econômico também abrange municípios-polo da área de atuação do Sindilojas-VRP. Em Venâncio Aires, são 15.993 aposentadorias, com volume mensal de R$ 27.574.199,90 e antecipação de R$ 13.787.099,95 por parcela. Em Vera Cruz, com 5.154 beneficiários, o total mensal é de R$ 8.735.271,13, resultando em R$ 4.367.635,56 por parcela do 13º.

Somados, os três municípios concentram mais de R$ 95,6 milhões considerando o total da antecipação do 13º salário, distribuído em duas parcelas, entre o fim do mês de abril e o início do mês de junho, ampliando o impacto regional da medida ao longo desse período. Considerando os demais municípios da base operacional do Sindilojas-VRP, Mato Leitão, Herveiras, Gramado Xavier, Vale do Sol e Sinimbu, para os quais não se tem acesso à estimativa de valores, o montante que deve ingressar na economia durante o período ultrapassa os R$ 100 milhões de Reais em 13º salário dos aposentados e pensionistas.