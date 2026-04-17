Passagem de ônibus de Lajeado passa para R$ 6,00 na segunda-feira

A passagem de ônibus do transporte coletivo de Lajeado terá reajuste de R$ 0,25 a partir desta segunda-feira (20). O preço pago pelo usuário passa de R$ 5,75 para R$ 6,00. Na última terça-feira (14), a Câmara de Vereadores de Lajeado aprovou a Lei 12.122, que autoriza a Prefeitura de Lajeado a subsidiar em R$ 1,75 cada passagem de ônibus no transporte coletivo do município. O subsídio reduz o valor final que o usuário paga pela passagem.



Em razão do aumento do valor dos insumos usados para o cálculo da tarifa, o valor da passagem sem subsídio ficaria em R$ 7,75 este ano. Entretanto, com o subsídio de R$ 1,75 a ser pago pelo município, o valor da passagem a ser pago pelo usuário final passará dos atuais R$ 5,75 para R$ 6,00.

O valor do subsídio é pago diretamente à empresa Expresso Azul, que tem a concessão do transporte público coletivo no município. Desde 2022, a administração municipal subsidia o valor da passagem do transporte público.