Guaíba oferece kits de enxoval para gestantes em situação de vulnerabilidade social

A Prefeitura de Guaíba, em parceria com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, realiza a entrega de kits para gestantes através do programa Mãe Gaúcha. A iniciativa busca atender gestantes em situação de vulnerabilidade social, com o intuito de fortalecer vínculos entre a mãe e o bebê por meio da entrega de itens essenciais para os primeiros dias de vida.



A identificação ocorre através dos dados da saúde de acompanhamento pré-natal, os quais são posteriormente cruzados com as informações do Cadastro Único, trabalho realizado pela equipe da Casa da Primeira Infância. As entregas são realizadas nos territórios das gestantes em encontros grupais, para os quais elas são convidadas por contato telefônico.

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Cada kit enxoval é composto por um cobertor, toalha de banho com capuz, casaquinho de moletom, macacões longos e curtos, bodies, culotes, meias e uma bolsa maternidade. Para receber o benefício, é necessário preencher os seguintes critérios: estar inscrita no cadastro único (CadÚnico); manter o pré-natal em dia; estar a partir da 28ª semana de idade gestacional; receber Bolsa Família ou estar aguardando deferimento; gstantes que recebem BPC ou que estejam passando por casos excepcionais, mediante parecer social da equipe de acompanhamento. Cadaé composto por um cobertor, toalha de banho com capuz, casaquinho de moletom, macacões longos e curtos, bodies, culotes, meias e uma bolsa maternidade. Para receber o benefício, é necessário: estar inscrita no cadastro único (CadÚnico); manter o pré-natal em dia; estar a partir da 28ª semana de idade gestacional; receber Bolsa Família ou estar aguardando deferimento; gstantes que recebem BPC ou que estejam passando por casos excepcionais, mediante parecer social da equipe de acompanhamento.

Vale destacar que gestantes com menos de 28 semanas, considerando que estejam com as 12 semanas completas, poderão ser contempladas, desde que atendam aos demais critérios e estejam em acompanhamento pré-natal regular.