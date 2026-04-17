Celebração dos 400 anos das Missões tem programação cultural

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), realiza até 25 de abril a Semana Missioneira, com programação gratuita em diversos municípios da região. A iniciativa integra, neste ano, as celebrações dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis.



Um dos destaques da programação é uma reunião na Câmara de Vereadores de São Miguel das Missões com o objetivo de organizar o 1º Encontro Estadual dos Povos Guarani. A agenda, no dia 23 de abril, às 9h, contará com a participação de lideranças de aldeias da etnia, do secretário da Cultura, André Kryszczun, representantes da Justiça Federal e do Ministério Público Federal (MPF), além de autoridades da região. É uma etapa preparatória para o encontro, previsto para ocorrer entre maio e junho deste ano e que deve reunir cerca de 500 indígenas de diversas regiões do Estado.



Também no dia 23 de abril, às 19h, será apresentada a ópera “Em Busca das Paisagens Perdidas”, em homenagem ao centenário do payador Jayme Caetano Braun (1924-1999). O espetáculo convida o público a mergulhar na história e na cultura missioneiras. Tendo as ruínas da Catedral de São Miguel das Missões como palco, a ópera apresenta libreto de Renato Mendonça, composições de Vagner Cunha e concepção e direção cênica de Carlota Albuquerque. A apresentação é uma parceria entre Sedac e Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors), e conta com apoio da Prefeitura de São Miguel das Missões e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

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O VI Seminário Internacional de História, Educação e Turismo, em Caibaté, vai promover o debate e a valorização das origens, da cultura e do desenvolvimento da região missioneira nos dias 23 e 24 de abril. No dia seguinte (25/4), o Festival Viva o RS, na Praça Pinheiro Machado, em Santo Ângelo, conta com uma curadoria que convida a viver a região. No espaço, está prevista uma alameda gastronômica com sabores locais, shows musicais e diversas experiências que visam promover a cultura do território. O VI Seminário Internacional de História, Educação e Turismo, em, vai promover o debate e a valorização das origens, da cultura e do desenvolvimento da região missioneira nos dias 23 e 24 de abril. No dia seguinte (25/4), o Festival Viva o RS, na Praça Pinheiro Machado, em, conta com uma curadoria que convida a viver a região. No espaço, está prevista uma alameda gastronômica com sabores locais, shows musicais e diversas experiências que visam promover a cultura do território.