Pelotas apresenta redução em índices de criminalidade

A Prefeitura de Pelotas apresentou e discutiu, na quinta-feira (16), os principais indicadores de segurança pública durante reunião do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), realizada no Paço Municipal. Os dados apontam redução nos índices de criminalidade a partir da atuação integrada entre forças de segurança e órgãos municipais.



Os números mostram queda nos crimes violentos letais intencionais, que passaram de 29 ocorrências em 2017 para cinco em 2026, considerando o período de janeiro a março. Na comparação proporcional com municípios de porte semelhante ou maior, Pelotas apresenta a quarta menor taxa, com índice de 1,49.



Nos crimes patrimoniais, os dados também indicam redução significativa. Os roubos a pedestres passaram de 825 registros em 2017 para 85 em 2026. Nos estabelecimentos comerciais, os casos caíram de 81 para 16. Já os roubos de veículos foram reduzidos de 81 para quatro ocorrências. O furto de veículos passou de 125 para 45 casos no mesmo período, enquanto os roubos ao transporte público diminuíram de 71 para três registros.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os resultados estão relacionados à atuação conjunta entre Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Exército e órgãos municipais, incluindo Guarda Municipal, Secretaria de Transporte e Trânsito, Defesa Civil, Vigilância Sanitária e Secretaria de Urbanismo, análise corroborada pelo prefeito Fernando Marroni. “A redução desses indicadores é resultado de uma atuação integrada, com planejamento e presença constante das forças de segurança e das equipes municipais. Seguimos trabalhando de forma articulada para qualificar ainda mais esse trabalho e atender a população”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: Em Pelotas, operações integradas somam 266 autuações em março



As ações são organizadas a partir de reuniões semanais das Operações Integradas, realizadas às quartas-feiras, nas quais são analisados os indicadores, avaliados os resultados das ações anteriores e definido o planejamento das operações seguintes. Além disso, o Gabinete de Gestão Integrada (GGI) do Município se reúne mensalmente com a participação do prefeito e representantes das instituições envolvidas.



Nesse contexto, a Guarda Municipal também vem sendo fortalecida dentro da estrutura de segurança do Município, segundo informações da assessoria de imprensa da prefeitura. Na semana passada, foram aprovadas pela Câmara de Vereadores duas mensagens do Poder Executivo que tratam da valorização da corporação, incluindo o enquadramento no Grupo de Segurança Pública do quadro de servidores e a criação do Estatuto da Guarda Municipal, atendendo a uma demanda antiga da categoria.



Para o secretário de Segurança Pública, Márcio Medeiros, a integração entre os órgãos é o principal fator para os resultados observados. “A integração não é só o comboio que a população vê na rua. É o contato direto entre as instituições, a possibilidade de falar rapidamente com o delegado, com o comando da Brigada, com a PRF. Essa comunicação mais ágil entre os órgãos é o que permite dar respostas mais rápidas e impactar nos indicadores”, afirmou.



As Operações Integradas envolvem, além das forças de segurança, a atuação direta de agentes de trânsito e equipes de fiscalização, que contribuem para o ordenamento urbano, controle de fluxo e cumprimento da legislação, especialmente em áreas com maior circulação de pessoas. As ações fazem parte de uma estratégia permanente do Município, que mantém a articulação entre instituições e o planejamento contínuo das operações, dentro da política do Pacto Pelotas pela Paz. As ações são organizadas a partir de reuniões semanais das Operações Integradas, realizadas às quartas-feiras, nas quais são analisados os indicadores, avaliados os resultados das ações anteriores e definido o planejamento das operações seguintes. Além disso, ocom a participação do prefeito e representantes das instituições envolvidas.Nesse contexto, adentro da estrutura de segurança do Município, segundo informações da assessoria de imprensa da prefeitura. Na semana passada, foram aprovadas pela Câmara de Vereadores duas mensagens do Poder Executivo que tratam da valorização da corporação, incluindo o enquadramento no Grupo de Segurança Pública do quadro de servidores e a criação do Estatuto da Guarda Municipal, atendendo a uma demanda antiga da categoria.Para o secretário de Segurança Pública, Márcio Medeiros, a. “A integração não é só o comboio que a população vê na rua. É o contato direto entre as instituições, a possibilidade de falar rapidamente com o delegado, com o comando da Brigada, com a PRF. Essa comunicação mais ágil entre os órgãos é o que permite dar respostas mais rápidas e impactar nos indicadores”, afirmou.As Operações Integradas envolvem, além das forças de segurança, a, que contribuem para o ordenamento urbano, controle de fluxo e cumprimento da legislação, especialmente em áreas com maior circulação de pessoas. As ações fazem parte de uma estratégia permanente do Município, que mantém a articulação entre instituições e o planejamento contínuo das operações, dentro da política do Pacto Pelotas pela Paz.