Em Pelotas, operações integradas somam 266 autuações em março

No mês de março foram realizadas 17 operações integradas em Pelotas, que resultaram na abordagem de 520 pessoas e 299 veículos, com 242 veículos notificados e 12 recolhidos por irregularidades. As ações realizadas ao longo do mês somaram 266 autos de infração no município.

No combate à condução sob efeito de álcool, foram realizados 50 testes de etilômetro, com registro de 11 recusas administrativas, que também resultaram em notificações por embriaguez.

A fiscalização de estabelecimentos também foi intensificada, com 21 locais vistoriados pela Vigilância Sanitária (Visa) e Secretaria de Urbanismo (Seurb), todos notificados. Além disso, houve uma notificação realizada pelo Corpo de Bombeiros.