Em Pelotas, operações integradas somam 266 autuações em março

No mês de março foram realizadas 17 operações integradas em Pelotas, que resultaram na abordagem de 520 pessoas e 299 veículos, com 242 veículos notificados e 12 recolhidos por irregularidades. As ações realizadas ao longo do mês somaram 266 autos de infração no município.
No combate à condução sob efeito de álcool, foram realizados 50 testes de etilômetro, com registro de 11 recusas administrativas, que também resultaram em notificações por embriaguez.
A fiscalização de estabelecimentos também foi intensificada, com 21 locais vistoriados pela Vigilância Sanitária (Visa) e Secretaria de Urbanismo (Seurb), todos notificados. Além disso, houve uma notificação realizada pelo Corpo de Bombeiros.
As equipes também atenderam ocorrências relacionadas à perturbação de sossego público, com duas denúncias registradas ao longo do mês, além de ações frequentes de dispersão de público em áreas com grande concentração, especialmente nas imediações da UCPel, dentro do programa Sossego na Área.