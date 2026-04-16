Caxias do Sul resgatou 172 animais domésticos de janeiro a março

De janeiro até março de 2026, o Departamento de Proteção Animal (DPA) da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) de Caxias do Sul, desempenhou um papel importante no município, referente ao cuidado e ao compromisso com a saúde animal. No total, foram 172 resgates e microchipagens.

O Núcleo de Resgate, Adoção e Fiscalização do DPA realiza um trabalho que abrange uma série de competências, tendo como objetivo preservar e zelar pelo bem-estar dos animais. Nos primeiros três meses de 2026, 307 bichos foram internados no Instituto Hospitalar Veterinário da UCS, além de ter havido o registro de 855 denúncias por maus-tratos.

No Canil Municipal há 448 animais, dos quais 420 cães e 28 gatos. De acordo com a Gerente do Canil, Michele Carolina Andrade de Andrade, “um pet em casa é um a menos na rua. É estabelecido um vínculo afetivo entre a pessoa e o animal, ou seja, um pet adotado, aos cuidados do seu responsável, vive mais.” Até março, 102 animais foram adotados.

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O número de castrações até março foi bem significativo: um total de 1652 cães e gatos machos e fêmeas foram esterilizados. A esterilização de cães e gatos machos é feito no castramóvel, e o das fêmeas é realizado no ambulatório do Hospital Veterinário da UCS, com a devida estrutura pelo fato do procedimento ser considerado mais invasivo.

“O impacto social é gigantesco. A reprodução descontrolada é a principal causa do abandono. Um único casal de gatos e seus descendentes, podem gerar milhares de novos indivíduos em poucos anos. A castração é a única forma ética e eficaz de reduzir o número de animais vivendo em sofrimento nas ruas,” destaca o médico veterinário do DPA, Marcell Schumacher.