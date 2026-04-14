Erechim tem programa municipal gratuito para castração de pets

A Diretoria de Bem-Estar Animal (DBEA) de Erechim, por meio do Centro de Acolhimento e Proteção para Pets (Cappet), realizou, na semana passada a captura de 10 gatos abandonados no município em uma única abordagem. Conforme o procedimento técnico, para controle populacional, a orientação é fazer a castração destes animais e, em seguida, encaminhamento responsável para novos lares adotivos.

Esse é um exemplo, dentre muitos, de ações que ocorrem, semanalmente, no município e que encontram no Cappet atendimento especializado, cuidados, proteção e respeito à vida animal. "Erechim, hoje, tem uma estrutura pública qualificada em funcionamento, como poucas no Rio Grande do Sul, sob a coordenação da DBEA, destinada à assistência especializada dos pets, cães e gatos, abandonados no município. O Cappet realiza acolhimento, como no caso citado, ou atendimento emergencial, alimenta o animal, vacina, faz a microchipagem, para depois encontrar um novo lar para este pet, por meio de contato com a população ou promovendo as Feiras de Adoção", observa o secretário de Meio Ambiente, Cristiano Moreira.



Ele ressalta que a castração é a forma mais eficaz para manter o controle populacional e o bem-estar do próprio pet. "A castração controla a reprodução desequilibrada destes animais e é, também, uma forma efetiva e segura de previnir doenças e aumentar a longevidade dos pets. Em 2025, o município fez 2432 castrações de animais abandonados e para comunidade, gratuitamente. Nos últimos quatro anos, a Secretaria de Meio Ambiente fez 7.371 castrações", afirma.

A secretária adjunta de Meio Ambiente, Carla Orso, ressalta que Erechim tem um programa municipal gratuito de castração, que funciona todo mês e está disponível para quem tem pets e mora no município. "Quem quiser castrar o seu pet pode entrar em contato pelo site da Prefeitura, através dos Seviços Online ou solicitando no aplicativo 'SysCidadão' e agendar a castração. Não é imediato, porque são centenas de castrações por mês, mas, conforme agendamento, é realizado o procedimento, sem custos para o tutor", observa Carla.



O prefeito, Paulo Polis, destaca esta iniciativa do município e os números da DBEA, que visa a proteção e bem-estar dos animais, envolvem questões ambientais, sanitárias e de saúde pública. "Em quatro anos, foram 11.166 serviços prestados no município, neste programa, que é fundamental para o bem-estar animal e o convívio de pets e a população", ressalta.

