Pelotas abre inscrições para castrações gratuitas

A Prefeitura de Pelotas, por meio da Secretaria de Qualidade Ambiental (SQA), realiza nos dias 31 de março, 1º e 2 de abril o cadastro de moradores para o serviço de castração de cães com o Castramóvel. As inscrições ocorrerão na UBS do Areal Fundos e são destinadas a tutores de baixa renda inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

A ação integra o programa municipal de controle populacional de animais, que prioriza famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de ampliar o acesso às castrações e reduzir o abandono e a reprodução desordenada.

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Após a etapa de cadastramento, os procedimentos cirúrgicos serão realizados entre os dias 13, 14, 15 e 16 de abril, no CTG Negrinho do Pastoreio. O Areal Fundos será o primeiro bairro contemplado nesta nova etapa do serviço itinerante.

O Castramóvel é uma unidade móvel equipada para realizar castrações e ações complementares, como identificação dos animais, e percorre diferentes regiões da cidade conforme cronograma da SQA, levando o atendimento diretamente às comunidades. A UBS Areal Fundos fica avenida Domingos de Almeida, 4265, e o CTG Negrinho Pastoreio, na Av. João Gomes Nogueira, 273, ambos no Areal.