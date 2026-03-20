Bazar em Pelotas vai arrecadar fundos para enfermaria SUS de hospital

Voluntárias do Grupo de Apoio da Beneficência Portuguesa de Pelotas iniciaram uma campanha de arrecadação para um bazar solidário que ajudará a financiar melhorias nas enfermarias que atendem pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS) do hospital. Itens novos, seminovos ou usados em excelentes condições são bem-vindos. Entre os itens aceitos estão roupas, calçados e acessórios, além de utensílios domésticos, peças de decoração, eletrônicos e antiguidades.

Os recursos arrecadados serão destinados à reforma do quarto 192 da enfermaria Nossa Senhora Aparecida, que atende pacientes do SUS e necessita de substituição das janelas, do piso e de melhorias no banheiro. Segundo a coordenadora do grupo, Claudia Azambuja, a mobilização da comunidade é fundamental. “A cada iniciativa conseguimos melhorar as condições das enfermarias que atendem pacientes do SUS. Toda contribuição faz diferença”, explica.

O bazar solidário está marcado para ocorrer de 27 a 30 de abril, na Galeria Satte Alam, parceira da iniciativa, em Pelotas, reunindo centenas de peças a preços acessíveis para o público em geral. Contribuições podem ser entregues na loja do Grupo de Apoio, na Beneficência Portuguesa, de terça a quinta-feira, das 13h30 às 17h.