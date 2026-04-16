São José do Hortêncio terá 20ª Festa do Aipim

A tradição, a cultura e a gastronomia voltam a ganhar destaque em São José do Hortêncio com o início da XX Festa Municipal do Aipim, que abre oficialmente no dia 24 de abril e vai até 3 de maio. O evento, já consolidado no calendário regional, promete uma programação diversificada e atrações para todos os públicos, com entrada gratuita.

A estrutura, no Parque Municipal Leonardo Teodoro Arnhold, está em fase final de montagem. A abertura oficial ocorre na sexta-feira (24), a partir das 19h, com recepção ao público, seguida pela apresentação da Orquestra Municipal às 19h30min. Às 20h, acontece a solenidade de abertura da festa, marcando o

início de uma intensa programação cultural. Na sequência, às 21h, será realizada a abertura da Feira Multissetorial, que reúne expositores locais e regionais. Encerrando a primeira noite, às 22h, o público

poderá prestigiar o show da Banda Os Atuais.



Ao longo dos dias, a festa contará com uma ampla agenda que valoriza as raízes germânicas do município, com apresentações de bandinhas típicas, danças tradicionais, desfile, shows musicais e atividades culturais. Entre os destaques estão o desfile temático, apresentações de bandas regionais e o encontro de orquestras. A programação também contempla atividades para toda a família, incluindo atrações infantis, espaços gastronômicos com destaque para pratos à base de aipim e eventos paralelos como o churrasco coletivo e o balonismo, ampliando a experiência dos visitantes.

A Feira Multissetorial funcionará em horários especiais durante os dias do evento, reunindo comércio, artesanato e produtos locais, fortalecendo a economia e valorizando os empreendedores da região.