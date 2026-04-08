Caçapava do Sul terá 4ª edição da Festa Nacional do Azeite de Oliva

Gastronomia e cultura serão o centro da quarta edição da Festa Nacional do Azeite de Oliva, que irá ocorrer em Caçapava do Sul entre os dias 1º, 02 e 03 de maio. A confirmação do evento e os primeiros flashes da programação foram divulgados pela comissão organizadora em vídeo publicado no Instagram nessa quarta-feira (8).

A publicação evidencia que a programação de 2026 terá dois eixos principais: a gastronomia e a cultura. Espaços já tradicionais, como os estandes de artesanato certificado pelo Geoparque Mundial Unesco Caçapava do Sul também estão confirmados.

A 4ª Festa do Azeite de Oliva terá, na data de abertura, o jantar-baile do Cordeiro e do Azeite de Oliva. A promoção é solidária e capitaneada pelo Rotary Club de Caçapava do Sul Sentinela, que apresenta um cardápio especial. A carne ovina, assim como o azeite de oliva, ajuda a destacar a região no mapa gastronômico do estado. A noite terá como atração o conjunto Santa Maria.

No sábado e no domingo, a festa terá outros atrativos culinários. “Ainda estamos fechando os detalhes, a proposta é trazer pizzas e churrasco campeiro harmonizados com o azeite de oliva de Caçapava do Sul. Isso ajuda a formar o paladar e a mostrar de modo acessível à população as características que fazem do produto local um sucesso mundial”, afirmou a produtora Rosane Abdala.

Ainda na mesma linha, a Festa irá promover duas atividades com uma chef especializada em azeites de oliva, Maria Beatriz Dal Pont. Na primeira, aberta ao público, ela irá abordar técnicas que ajudam a harmonizar os pratos com os diferentes tipos de azeite. Na seguinte, voltada para profissionais da gastronomia, ela irá tratar sobre o uso cotidiano do produto.

A agenda de shows da 4ª Festa Nacional do Azeite de Oliva ainda não foi divulgada pela comissão organizadora. Segundo o produtor Ignácio Lemos, o evento irá abrir espaço para grandes nomes da cultura tradicionalista gaúcha e para os músicos locais. “A Festa do Azeite de Oliva é o grande evento cultural e gastronômico que ocorre dentro do Geoparque Caçapava do Sul e, por isso mesmo, fizemos questão de que a sua programação valorize o que de melhor tem essa terra”, afirmou Lemos.